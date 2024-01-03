Samsung’un 2024’te piyasaya çıkarmayı planladığı 4 büyük cihaz neler?

Samsung, muhtemelen 2024 yılında satın alınabilecek bir sürü yeni cihaza sahip olacak. Çıkaracağı cihazlarla piyasanın tek hakimi olmak isteyen Samsung, bu konuda oldukça iddialı.

İşte Samsung'un 2024’te piyasaya süreceği neredeyse kesin olan dört büyük cihaz...





GALAXY S24

2024'te Samsung Galaxy S serisinden yeni bir telefon piyasaya çıkacak. Galaxy S24 ve S24 Ultra, şimdiden kullanıcıları heyecanlandırmaya başladı.

Bu telefonda çok sayıda yapay zekâ özelliği olacak. Bunun nedeni Samsung'un "yapay zekâ akıllı telefon" gibi ifadeler için ticari marka başvurusunda bulunmuş olması.

Ayrıca büyük olasılıkla yeni bir Snapdragon işlemci, kamera yükseltmeleri ve bazı küçük fiziksel tasarım değişiklikleriyle birlikte olağan yeni yazılım özellikleri dizisi gelecek. Tüm bunları kesin olarak öğrenmek için muhtemelen uzun süre beklemenize bile gerek kalmayacak. Samsung, genellikle Galaxy S amiral gemisi telefonlarını her yılın ocak veya şubat aylarında piyasaya sürüyor.





GALAXY Z FOLD 6

Katlanabilir telefon olan Galaxy Z Fold 6 hakkında Galaxy S24 hakkında bildiğimiz kadar çok şey bilinmiyor. Bunun nedeni büyük olasılıkla S24'ün yakında piyasaya sürülmesi. Samsung'un bir sonraki katlanabilir cihaz telefonlarının ise yaz mevsiminden sonra piyasaya çıkması bekleniyor.





GALAXY Z FLİP 6

Galaxy Z Fold 6 hakkında bilinen her şey muhtemelen aynı zamanda piyasaya sürülmesini beklenen Galaxy Z Flip 6 için de geçerli olacak.

İki katlanabilir cihazdan daha influencer dostu olanı, yıllık bir ürün yenilemesinden beklediğiniz diğer tüm süslü şeylerle birlikte gitmek için kesinlikle işlemci yükseltmeleri alacak. Şu anda bilinen tek gerçek bilgi, Z Flip 6'nın 50 megapiksel ana kamera sensörüne sahip olabileceğini bildiren Hollandalı Samsung blogu GalaxyClub'dan geldi.





GALAXY BUDS 3

Son tahmin grubun en spekülatif olanı. Samsung 2024'te yeni bir Galaxy Buds serisi piyasaya sürmeyebilir. Fakat son Buds serisinden bu yana yeterince uzun zaman geçti. Bu kapsamda, Buds 3’ün yeni yılda piyasaya çıkması bekleniyor.

Diğer taraftan, Galaxy Buds 2 Pro modeli 2022'nin sonlarında piyasaya sürüldü ve 2023 Samsung'un kulaklık markasına tam bir yenileme getirmedi. Yeni kulaklıklar hakkında çok fazla söylenti yok. Eğer varsa bile, Samsung'un yeni kulaklıkları çıkarma zamanı gelmiş gibi görünüyor.