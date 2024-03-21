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Samsung'un bütçe dostu telefonundan ilk bilgiler sızdırıldı

Samsung bütçe dostu olmaya devam edeken uygun fiyatlı telefonları hakkında bilgileri yayınlandı.Samsung Galaxy M55 5G, SM-C5560 model numarasıyla Google Play Console'da ortaya çıktı. İşte özellikler ve tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 21.03.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 13:00
Samsung'un bütçe dostu telefonundan ilk bilgiler sızdırıldı

Akıllı telefonlarla ilgili olarak bilgiler sızarken orta segmente hitap edeceği belirtildi. Galaxy M55 5G modeli için geri sayım başlatılırken özellikleri kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Kilit teknik özelikleri gözlenirken tanıtım öncesinde akıllardaki soru işaretlerin bitirilmesi hedefleniyor.
samsun uygun telefon
Google Play Console veri tabanına bakıldığında akıllı telefonlarlda 8 GB RAM bulunurken burada farklı durumlarla mevcut olabileceği bilgisi veirldi. Bununla beraber kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemi çalıştırılarak cihazda 1080 x 2400 piksel ekran çözünürlüğü ve 450 DPI ekran yoğunluğuna sahip bir panel bulunacak. 45W şarj hızıyla beraber destek verilirken akıllı telefonların geçtiğimiz haftalarda Geekbench testlerine girdiği 3.575, çok çekirdekli testlerden ise 11.330 puan aldığı görüldü.

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