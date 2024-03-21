Samsung'un bütçe dostu telefonundan ilk bilgiler sızdırıldı

Akıllı telefonlarla ilgili olarak bilgiler sızarken orta segmente hitap edeceği belirtildi. Galaxy M55 5G modeli için geri sayım başlatılırken özellikleri kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Kilit teknik özelikleri gözlenirken tanıtım öncesinde akıllardaki soru işaretlerin bitirilmesi hedefleniyor.
Google Play Console veri tabanına bakıldığında akıllı telefonlarlda 8 GB RAM bulunurken burada farklı durumlarla mevcut olabileceği bilgisi veirldi. Bununla beraber kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemi çalıştırılarak cihazda 1080 x 2400 piksel ekran çözünürlüğü ve 450 DPI ekran yoğunluğuna sahip bir panel bulunacak. 45W şarj hızıyla beraber destek verilirken akıllı telefonların geçtiğimiz haftalarda Geekbench testlerine girdiği 3.575, çok çekirdekli testlerden ise 11.330 puan aldığı görüldü.
Akıllı telefonlarla ilgili olarak bilgiler sızarken orta segmente hitap edeceği belirtildi. Galaxy M55 5G modeli için geri sayım başlatılırken özellikleri kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Kilit teknik özelikleri gözlenirken tanıtım öncesinde akıllardaki soru işaretlerin bitirilmesi hedefleniyor.
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