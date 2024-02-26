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Samsung'un Galaxy Ring'i bu hafta MWC'de resmen görücüye çıkacak!

Samsung, Galaxy Ring'i Galaxy AI mobil deneyimiyle birlikte Barselona kongresinde sergileneceğini doğruladı.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 10:21
Samsung'un Galaxy Ring'i bu hafta MWC'de resmen görücüye çıkacak!

Samsung'un Galaxy Ring'ine ilk gerçek bakışa çok az bir zaman kaldı. Samsung, Mobil Dünya Kongresi’nden (MWC) önce bu hafta sonu yayınladığı bir blog yazısında, bu hafta başlayacak Barselona’daki fuarında yer alacak standında Galaxy Ring'i sergileyeceğini duyurdu. Şirket, ocak ayındaki Unpacked etkinliğinin son bölümünde paylaştığı Galaxy Ring'in neler yapabileceğine ilişkin şu an için fazla bilgi paylaşmadı. Fakat bunun Oura gibi cihazlara rakip olacak biçimde konumlandırılmış sağlık odaklı bir giyilebilir cihaz olduğu biliniyor.

samsung

GÜNLÜK SAĞLIĞI BASİTLEŞTİREN CİHAZ

Şirket, bugün Galaxy Ring'i "günlük sağlığı basit hale getiren, daha bağlantılı bir dijital sağlık platformu vasıtasıyla daha akıllı ve sağlıklı yaşama destek veren yeni bir sağlık formu etkeni" şeklinde tanımladı.

Galaxy Ring'in yanında şirketin standı, uygulamalı interaktif bir tecrübeyle Galaxy AI'ı yoğun bir biçimde sergileyecek. Samsung, aynı zamanda Galaxy AI'ı Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 ve Tab S9 serisinin yanında Galaxy Watch 6, Galaxy S23 serisi ve S23 FE dahil olmak üzere daha fazla ürününe genişlettiğini paylaşıyor. Bunun yanı sıra, yeni Galaxy Book 4 serisinde ve hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmiyor Galaxy Ring'de Galaxy AI uygulamaları için planları bulunuyor.

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