Samsung yapay zeka çipi için düğmeye bastı

Son yıllarda teknolojideki önemli gelişmelerle beraber yapay zeka alanında da büyük ilerlemeler kaydedildi. Bu kapsamda dünyanın en büyük şirketleri yatırım planlarını genel olarak yapay zekaya odaklanacak bir şekilde revize etti.

Son gelişmeler ışığında Samsung da önemli adım atma yolunda ilerliyor. Bu konuda NVIDIA gibi büyük firmalarla rekabet edecek olan Koreli şirketin kendisine ait yapay zeka çipi geliştirdiği öne sürüldü. Peki bu çip neler sunuyor? İşte , konuya ilişkin detaylar..

Samsung, yapay zeka için Mach 1 çiplerini kullanıyor!





Yeni bilgilere göre Samsung, yapay zeka donanımının en büyük üreticilerinden biri olmak istiyor. Yani şirket, Mach-1 isimli yapay zeka çipiyle sektöre girmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda şirketin Mach-1 için NVIDIA'nın Blackwell B200 çipi ile rekabet edecek yapay genel zeka (AGI) laboratuvarını açtığı iddia ediliyor.

Yapay zeka operasyonları için özel olarak tasarlanan Mach 1 çipi hakkında pek fazla detay açıklanmadı ancak oldukça fazla ilgi göreceği kesin. Yapay zeka sistemleri içinde en büyük darboğazlardan birinin GPU, CPU ve bellek arasında olan veri aktarım darboğazı olduğu artık biliniyor. Mach 1 çip, bu darboğazları önemli ölçüde azaltan bir tasarıma sahiptir.





Aktarılan bilgilerde Samsung Mach-1, daha hafif ve aynı zamanda esnek yapay zeka çözümü ve yüksek bant genişlikli bellek (HBM) yerine düşük güçlü LPDDR bellek kullanma yeteneği sunuyor. Ancak Samsung'un çipin algoritmalarını kullanarak enerji verimliliğini sekiz kata kadar artırdığı söyleniyor.

Samsung'un 2024 yılı sonuna kadar Mach 1 prototipini hazırlayacağı ve bunu gelecek yıl 2025 yılında piyasaya sürmeyi planladığı söyleniyor. Firma bu noktada oldukça emin ve halihazırda bir firmadan Mach-1 siparişi aldığına dair bilgiler mevcut. Samsung'un hangi adımları atacağını hepimiz izliyor olacağız.