Samsung yapay zeka güncellemesi üzerinde çalışıyor

Samsung’un Bixby sesli asistanı ilk kez 2017’de piyasaya sürüldüğünde, telefonlar, televizyonlar ve tabletler için yeni bir özellik olarak karşımıza çıktı. Ancak, son dönemdeki yapay zeka tabanlı sohbet robotları ile kıyaslandığında, Bixby’nin konuşma becerileri yetersiz kalmıştı. Samsung’un Mobil İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Won-joon Choi, Bixby’nin zekasını artırmanın yolunun üretici yapay zeka teknolojilerinden geçtiğini belirtti.

SAMSUNG'DAN YAPAY ZEKA ATAĞI

Choi, kullanıcıların Bixby ile daha doğal diyaloglar kurabilmesi için bu teknolojiyi entegre etmeye hazır olduklarını açıkladı. Şirketin hangi yapay zeka modelini kullanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Böylece Bixby, Samsung’un geniş ürün yelpazesine daha etkin bir destek sağlayacak. Yine de, Samsung’un Mobil bölümünün başkan yardımcısı, bu önemli güncellemenin piyasaya sürülme takvimine ilişkin kesin bir bilgi paylaşmadı.



Şirketin Galaxy AI özelliklerinin izinden giden bu hamleler, Circle to Search, Canlı Çeviri ve Anlık Ağır Çekim gibi yenilikçi yapay zeka özelliklerini içeriyor. Bu teknolojiler, ilerleyen güncellemelerle daha geniş bir cihaz yelpazesinde yer alacak. One UI 6.1 güncellemesi sayesinde, Galaxy AI özellikleri S24 serisine ek olarak S23, Tab S9, Z Fold 5 ve Z Flip 5 gibi modellerde de kullanıma sunuldu.