Samsung yüksek veraset vergisi nedeniyle 2 milyar dolarlık hisse sattı!

Samsung Electronics’in eski başkanının dul eşi ve iki kızı, miras vergisini ödemeye yardımcı olmak için milyarlarca değerinde hisse sattı. Reuters'a göre Lee Kun-hee, Ekim 2020'de öldüğünde tahmini 21 milyar dolar değerindeki servetiyle Kore'nin en zengin kişisiydi.

Ancak Güney Kore'nin yüzde 50'lik en yüksek miras vergisi oranı (dünyadaki ikinci en yüksek oran) nedeniyle aileye 12 trilyon wondan fazla, yani yaklaşık 9 milyar dolar vergi faturası geldi.

Aile, 2021 yılında yaptığı açıklamada "Tüm vergileri ödemek bizim vatandaşlık görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Miras vergisi ödemesi Kore'de ve dünya çapında şimdiye kadarki en büyük ödemelerden biridir" dedi.

Bu hafta, Lee'nin dul eşi Hong Ra-hee ve kızları Boo-jin ve Seo-hyun, faturanın ödenmesine yardımcı olmak üzere fon toplamak için toplam 2 milyar dolar değerinde hisse sattı.





YÜZDE 1,2-2 ARASI İNDİRİM TEKLİF EDİLECEK

Reuters'in Korea Economic Daily'ye dayandırdığı haberine göre, Samsung Electronics hisseleri, hissenin önceki kapanış fiyatına göre yüzde 1,2 ila yüzde 2 arasında bir indirimle teklif edilecek.

Aile ayrıca 2021 yılında, aralarında İspanyol sürrealist Salvador Dalí ve kübist Pablo Picasso'nun eserlerinin de bulunduğu sanat koleksiyonunun yaklaşık 23 bin parçasını Güney Kore ulusal müzelerine bağışlayarak büyük vergi faturasını azaltmaya çalışacağını söyledi.

BBC'nin haberine göre Lee Kun-hee'nin oğlu Jay Y. Lee 2014 yılından bu yana Samsung'un fiili başkanlığını yürütüyordu.

Genç Lee, Samsung'daki halefinin desteğini kazanmak için eski bir devlet başkanına rüşvet vermekle suçlanmasının ardından, hükümetin yolsuzluk skandalındaki rolü nedeniyle iki kez hapis cezasına çarptırıldı.

Adalet Bakanlığı'nın önemli bir iş insanı olarak ülkenin "ulusal ekonomik krizle" mücadelesine yardımcı olması gerektiğine karar vermesinin ardından 2022 yılında affedildi.