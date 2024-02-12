Sanal eğitmenler tarafından yönetilen yapay zekâ destekli fitness stüdyosu geliştirildi!

Lumin Fitness isminli bir fitness markası, yapay zekâ destekli spor salonu olmasıyla dikkat çekiyor. 2019 yılında kurulan Lumin Fitness, en son yapay zekâ teknolojisini kişiselleştirilmiş eğitimle birleştirmeyi amaçlıyor.

Fitness stüdyosu, spor salonu franchise'ı Gold's Gym'in eski CEO'su Brandon Bean ve daha önce bir karma gerçeklik oyun şirketi kuran Omeed Shams tarafından kuruldu. İlk Lumin Fitness stüdyosu geçtiğimiz eylül ayında Teksas'ta açıldı.

Lumin Fitness tarafından yapılan açıklamaya göre, stüdyoda dambıl, kettlebell, slam topu, direnç bandı ve atlama ipi gibi çeşitli ekipmanlar bulunuyor.

Yapay zekâ stüdyosu, spor salonuna gidenlerin hareketlerini takip eden hareket sensörleriyle donatılmış interaktif, duvardan duvara LED ekranlara sahip.

Lumin, yaptığı açıklamada, sensör teknolojisi sayesinde stüdyonun üyeleri otomatik olarak içeri aldığını, onları özel istasyonlarına yönlendirdiğini ve antrenmanları boyunca güvenli bir şekilde onlara rehberlik ettiğini söyledi.





YAPAY ZEKÂ EĞİTMENİ REHBERLİK EDİYOR

Egzersiz yapanlar, Lumin'in akıllı telefon uygulaması aracılığıyla yapay zekâ eğitmenlerini seçebiliyor. Yapay zekâ eğitmeni, spor salonu müdavimlerine kulaklıkları aracılığıyla gerçek zamanlı olarak bir antrenman boyunca rehberlik ediyor.

Şirkete göre, algoritmalar ve makine öğrenimi kullanan sensörler, bir sporcunun her tekrarını sayıyor, ekipmanlarını nasıl kullandıklarını takip ediyor ve bir teknoloji parçası giymelerine gerek kalmadan hareketlerini izliyor.

Yapay zekâ daha sonra toplanan verileri eşzamanlı olarak analiz edebiliyor ve egzersiz yapanlara formları, teknikleri ve hareket aralıkları hakkında gerçek zamanlı geri bildirim verebiliyor.

Katılımcılar, 40 dakikalık bir solo ders veya yapay zekâ tarafından yönetilen bir grup dersi arasında seçim yapabiliyor. Solo sınıflar, katılımcının belirli kas gruplarını geliştirmek gibi özel fitness hedeflerine göre bir egzersiz planı oluşturuyor.

Grup dersleri, aerobik, kas ve motor gücü oluşturmak ve hareketliliği geliştirmek için tasarlanmış yüksek yoğunluklu bir fonksiyonel eğitim egzersizi içeriyor.

Stüdyonun yapay zekâ teknolojisi, kişisel egzersiz kayıtlarını hatırlayarak üyelerin bir sınıftan diğerine ilerlemesini takip ediyor. Veriler, uygun ekipman ve ağırlıkları tavsiye etmek ve form düzeltme gibi iyileştirmeler önermek için kullanılıyor.

Egzersiz yapanlar, dijital ve fiziksel ödüllerle değiştirilebilen egzersizleri tamamlayarak puan toplayabiliyor.