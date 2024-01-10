Satechi, seyahat edenler için mükemmel iPhone kablosuz şarj standlarını tanıttı!

CES 2024'te Satechi, seyahat eden Apple cihaz sahipleri için mükemmel Qi2 kablosuz şarj standlarının ilk bölümünü tanıttı. Bu 3'ü 1 arada cihazlar iPhone'unuzu 15W hızında şarj etmeyi vaat ederken, Apple Watch ve AirPods'unuz 5W hızında şarj olmaya devam edecek.

Önceden, kablosuz şarj iPhone pilinizi yalnızca 7,5 W'a kadar doldurabiliyordu. Fakat yeni Qi2 standardı sayesinde en yeni donanım çok daha hızlı şarj etmesi olacak. Satechi, ofise götürebileceğiniz, başucunuza koyabileceğiniz veya seyahat için paketleyebileceğiniz iki hareket halinde çözüm sunuyor.

CES 2024'te tanıtılan iki şarj cihazı Satechi 3'ü 1 arada Katlanabilir Qi2 Kablosuz Şarj Standı ve 2'si 1 arada Katlanabilir Qi2 Kablosuz Şarj Standı oldu. Her ikisi de iPhone'unuzun yanı sıra Series 7 veya daha yeni olan Apple Watch'unuzu da hızlı şarj edebiliyor.





YIL ORTASINDA SATIŞA ÇIKACAK

Cihazın katlanabilir tasarımıyla, bir bez çantaya, sırt çantasına veya el bagajına sığacak kadar küçük olduğu belirtiliyor. Satechi, kompakt ve hafif profilin aynı zamanda ambalaj boyutunu ve ağırlığını azaltmaya yardımcı olarak israfı en aza indirdiğini söylüyor. Uluslararası seyahatleri daha da kolaylaştırmak için 3'ü 1 arada Şarj Standı, birlikte verilen 45W güç adaptörü için iki seyahat adaptörüyle birlikte geliyor.

Bu standlar, cihazların ömrünü uzatmaya yardımcı olan ve maksimum dayanıklılık sağlayan şık, birinci sınıf bir alüminyum muhafazaya sahip olacak. Satechi'ye göre, çizilmeye karşı dayanıklı vegan deri bir tabana ve telefonu hasardan koruyan ve zamanla çatlamasını önleyen yumuşak bir silikon şarj diskine sahip.

Satechi'nin 3'ü 1 arada Katlanabilir Qi2 Kablosuz Şarj Standı ve 2'si 1 arada Katlanabilir Qi2 Kablosuz Şarj Standı, 2024 yılının ikinci çeyreğinde Satechi.net internet sitesinden sırasıyla 129,99 dolar ve 79,99 dolar fiyatlarla satışa sunulacak.