Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Karataş, ERÜ'de Güncel Konuları Değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Karataş, ERÜ'de savunma sanayisinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 19:03
Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Karataş, ERÜ'de Güncel Konuları Değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde düzenlenen "Hayal Mühendisleri: Sektörden Üniversiteye" etkinliğine katıldı. Etkinlik, Sabancı Kültür Sitesi'nde, ERÜ Space'S Kulübü tarafından gerçekleştirildi.

Etkinliğe, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Karataş, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin teknoloji geliştirmedeki rolüne değinerek, "Savunma sanayi gerçekten teknolojiyi geliştiriyor ve aynı zamanda teknolojiyi geliştirirken insanı da doğru yetiştiren bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Görüyorsunuz ki son dönemde savunma sanayi gündüz kuşağı programına döndü. Herkes savunma sanayisini konuşuyor ama doğru kişilerin ve platformlarda konuşulması gereken bir alandan bahsediyoruz." dedi.

Etkinlik, Space'S Kulübü Başkanı Muratcan Bolat'ın kulüp faaliyetleri hakkında bilgi verdiği konuşmanın ardından, GE AEROSPACE Yazılım Mühendisliği Direktörü Ozan Erciyas ve ROKETSAN Akademi Müdürü Selin Tamer'in sunumları ile devam etti.

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