Shokz, su geçirmez kulaklıklarını tanıttı!

Shokz, OpenSwim Pro su geçirmez açık kulak kulaklıklarını görücüye çıkardı. Shokz İcra Kurulu Başkanı Vincent Xiong, yaptığı açıklamada, yeni kulaklıkların müşterilerinin en çok talep ettiği özelliklerden birinin bluetooth üzerinden müzik akışı olduğunu ve buna hitap ettiğini söyledi.

Yüzücüler, OpenSwim'i çok seviyor ancak en çok talep edilen özelliğimiz Bluetooth'u su dışında da kullanabilmeleri ve böylece havuzda değilken bile en sevdikleri müzikleri dinleyebilmeleriydi. Bu kapsamda, hem bluetooth hem de MP3 özelliklerine sahip OpenSwim Pro, bir sporcunun tüm potansiyelini ortaya çıkaracak ve her durumda rahat, güvenli ve emniyetli olacak şekilde üretildi.

aksiyon.com.tr'nin haberine göre, OpenSwim Pro, hem MP3 hem de bluetooth desteğiyle yüzmenin yanı sıra koşmak için havuzdan çıktığınızda ve akıllı telefonunuzdan veya akıllı saatinizden müzik, podcast ve sesli kitap akışı yapmak istediğinizde de kullanılabilen şirketin yeni amiral gemisi kemik iletimli kulaklık olacak. Kullanıcılar, Shokz akıllı telefon uygulamasından MP3 ve bluetooth arasında geçiş yapabilecek.





9 SAAT PİL ÖMRÜ

Kulaklıklar şirketin PremiumPitch 2.0+ ses teknolojisini kullanıyor ve üç EQ modu sunuyor: yüzme modu, vokal güçlendirici modu ve standart mod. Ayrıca telefon görüşmeleri için gürültü ve yankı engelleme sağlayan iki mikrofona sahip. Kulaklıkların 9 saatlik pil ömrü var ve iki cihaza kadar çok noktalı eşleştirme olanağı bulunuyor.

Kulaklıklar su geçirmez olsa da, kendi sınırları var. IP68 derecesi, kulaklıkları iki metre suya batırarak iki saate kadar kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Yani, bu kulaklıklar, havuzda kullanabilse de, serbest dalışta kullanılmaması gerekiyor.