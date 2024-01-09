Shokz, su geçirmez kulaklıklarını tanıttı!

Shokz, OpenSwim Pro adındaki su geçirmez kemik iletken kulaklıklarını duyurdu. İşte ayrıntılar...

Shokz, su geçirmez kulaklıklarını tanıttı!
Yayın Tarihi:

Shokz, OpenSwim Pro su geçirmez açık kulak kulaklıklarını görücüye çıkardı. Shokz İcra Kurulu Başkanı Vincent Xiong, yaptığı açıklamada, yeni kulaklıkların müşterilerinin en çok talep ettiği özelliklerden birinin bluetooth üzerinden müzik akışı olduğunu ve buna hitap ettiğini söyledi.

Yüzücüler, OpenSwim'i çok seviyor ancak en çok talep edilen özelliğimiz Bluetooth'u su dışında da kullanabilmeleri ve böylece havuzda değilken bile en sevdikleri müzikleri dinleyebilmeleriydi. Bu kapsamda, hem bluetooth hem de MP3 özelliklerine sahip OpenSwim Pro, bir sporcunun tüm potansiyelini ortaya çıkaracak ve her durumda rahat, güvenli ve emniyetli olacak şekilde üretildi.

aksiyon.com.tr'nin haberine göre, OpenSwim Pro, hem MP3 hem de bluetooth desteğiyle yüzmenin yanı sıra koşmak için havuzdan çıktığınızda ve akıllı telefonunuzdan veya akıllı saatinizden müzik, podcast ve sesli kitap akışı yapmak istediğinizde de kullanılabilen şirketin yeni amiral gemisi kemik iletimli kulaklık olacak. Kullanıcılar, Shokz akıllı telefon uygulamasından MP3 ve bluetooth arasında geçiş yapabilecek.

kulaklık

9 SAAT PİL ÖMRÜ

Kulaklıklar şirketin PremiumPitch 2.0+ ses teknolojisini kullanıyor ve üç EQ modu sunuyor: yüzme modu, vokal güçlendirici modu ve standart mod. Ayrıca telefon görüşmeleri için gürültü ve yankı engelleme sağlayan iki mikrofona sahip. Kulaklıkların 9 saatlik pil ömrü var ve iki cihaza kadar çok noktalı eşleştirme olanağı bulunuyor.

Kulaklıklar su geçirmez olsa da, kendi sınırları var. IP68 derecesi, kulaklıkları iki metre suya batırarak iki saate kadar kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Yani, bu kulaklıklar, havuzda kullanabilse de, serbest dalışta kullanılmaması gerekiyor.

Öne Çıkanlar
Bitcoin'in suyu ısındı! Aylar sonra bu ilk kez oluyor: Yatırımcılar şaha kalktı Bitcoin'in suyu ısındı! Aylar sonra bu ilk kez oluyor: Yatırımcılar şaha kalktı
Yoğurdu böyle mayalayınca asla sulanmıyor! Usta yoğurtçuların mayalama sırrı ortaya çıktı Yoğurdu böyle mayalayınca asla sulanmıyor! Usta yoğurtçuların mayalama sırrı ortaya çıktı
Bankalarda faiz çıldınlığı başladı! 300.000 TL'ye ihtiyacı olan düşük faizden yararlanacak Bankalarda faiz çıldınlığı başladı! 300.000 TL'ye ihtiyacı olan düşük faizden yararlanacak
Çok Okunanlar
Bu otomobiller tamirci yüzü görmüyor! En dayanıklı sıfır otomobiller ortaya çıktı Bu otomobiller tamirci yüzü görmüyor! En dayanıklı sıfır otomobiller ortaya çıktı Evcil hayvan sahiplerine müjde! Konumu ve kalp atış hızını paylaşan yapay zekâ destekli akıllı tasma geliştirildi! Evcil hayvan sahiplerine müjde! Konumu ve kalp atış hızını paylaşan yapay zekâ destekli akıllı tasma geliştirildi! Bir hevesle iPhone 14 Pro Max alanlara büyük şok! Bu hatanın affı yok Bir hevesle iPhone 14 Pro Max alanlara büyük şok! Bu hatanın affı yok Apple kullanıcılarının beklediği haber geldi! O özellikler iOS 17 ile sil baştan değişiyor! Apple kullanıcılarının beklediği haber geldi! O özellikler iOS 17 ile sil baştan değişiyor! Roborock, yapay zekâ destekli robot süpürgesini görücüye çıkardı! Roborock, yapay zekâ destekli robot süpürgesini görücüye çıkardı!