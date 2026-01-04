DOLAR
SİPER-1 kabul testi başarıyla tamamlandı — Görgün açıkladı

SİPER-1’in otonom batarya kabul atışlı testi başarıyla tamamlandı; seri üretim sürüyor ve bir sistem daha envantere alındı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:21
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:21
SİPER-1 kabul testi başarıyla tamamlandı — Görgün açıkladı

SİPER-1 kabul testi başarıyla tamamlandı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER-1 için yürütülen seri üretim sürecinin devam ettiğini ve sistemlerden birinin daha envantere kazandırıldığını duyurdu.

Otonom batarya kabul atışlı testi başarıyla sonuçlandı

Görgün, sosyal medya paylaşımında SİPER-1 sistemine yönelik gerçekleştirilen otonom batarya kabul atışlı test faaliyetinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Testin, manevra yapan dost ve düşman hava unsurlarının eş zamanlı olarak bulunduğu zorlu bir senaryo altında yapıldığını belirten Görgün, hedefin başarıyla imha edildiğini ve SİPER-1’in uzun menzilli önleme kabiliyeti ile operasyonel olgunluğunun sahada teyit edildiğini kaydetti.

Seri üretim ve teslimatlar

Görgün, Türkiye’nin millî imkânlarla geliştirdiği stratejik hava savunma sistemlerinin seri üretim sürecinin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Ürettikçe güçlenen kahraman ordumuz için bu stratejik sistemleri birer birer envantere kazandırıyor, ÇELİKKUBBE’nin sahadaki caydırıcılığını her teslimatla daha da ileri taşıyoruz."

Türkiye’nin hava savunma mimarisinde kritik bir unsur olarak geliştirilen SİPER-1 sisteminin teslimatlarının kesintisiz şekilde sürdüğü de bildirildi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün duyurdu: SİPER-1’in kabul testi başarıyla tamamlandı

Savunma Sanayii Başkanı Görgün duyurdu: SİPER-1’in kabul testi başarıyla tamamlandı

