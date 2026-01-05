Sarıcakaya'da Elektrik Sayaçları Uydudan Okunuyor

Sarıcakaya'da elektrik sayaçları uyduyla okunmaya başlandı

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, Eskişehir’in Sarıcakaya ilçe kırsalında tüm abonelerin sayaçlarını uydu üzerinden okuyan sistemi devreye aldı. Plan-S iş birliğiyle geliştirilen uygulama sayesinde, özellikle kış aylarında ulaşımın zorlaştığı bölgelerde sayaç okumak için araçla gitmeye gerek kalmayacak; süreç daha hızlı, güvenli ve çevreci olacak.

Sayaç verileri modem aracılığıyla uyduya iletiliyor

Proje kapsamında, seracılık ve tarım faaliyetleriyle öne çıkan Sarıcakaya’nın kırsal bir bölgesi pilot alan olarak seçildi. Bölgedeki abonelerin sayaçlarına, elektrik tüketimi gerektirmeyen ve uzun ömürlü pillerle çalışan modemler takıldı. Plan-S uyduları bu modemlerden günde 2 ila 3 kez veri alıyor. Veriler sayaçlardan otomatik olarak okunduğu için görevli personelin Eskişehir şehir merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki bölgeye gitmesine gerek kalmıyor.

Yeni sistem, iş güvenliği açısından önem taşıyor ve araç kullanımının azalmasıyla birlikte karbon ayak izini düşürüyor. Ayrıca proje kapsamında sayaçlara takılan modemler ve yürütülen çalışmaların maliyeti abonelere yansıtılmıyor.

Proje 5 ile yayılacak

OEDAŞ’ın hizmet verdiği Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde benzer özellikte bölgeler belirlenerek test çalışmalarına başlandı. Projenin ilerleyen aşamalarında ekipler, arızayı uydu üzerinden tespit ederek hızlı şekilde müdahale edebilecek. Sistem, herhangi bir afet durumunda da GSM şebekesinden bağımsız çalıştığı için iletişime katkı sağlayabilecek.

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın: "Enerji altyapısında dijitalleşme ve sürdürülebilirlik artık birbirini tamamlayan iki öncelik haline geldi. Biz de OEDAŞ olarak, uydu teknolojilerini elektrik dağıtım süreçlerimize entegre ederek hem hizmet kalitemizi hem de erişilebilirliğimizi artıran yenilikçi bir adım attık. Bu proje, teknolojiyi destekleyici bir unsur olmanın ötesine taşıyarak işimizin merkezine yerleştirdiğimiz yaklaşımın güncel bir örneğini oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde de enerji dağıtımında daha akıllı, çevreci ve güvenli sistemler geliştirmeyi sürdüreceğiz."

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay: "OEDAŞ ile gerçekleştirdiğimiz bu proje, uydu tabanlı IoT haberleşme teknolojilerinin artık bir gelecek vizyonu olmaktan çıkıp sahada somut değer üreten bir altyapı çözümüne dönüştüğünün en net göstergesi. Sayaçların uydularımız üzerinden okunması; erişimi güç, GSM kapsamasının zayıf olduğu bölgelerde dahi enerji dağıtım süreçlerinin daha kesintisiz, verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilebileceğini ortaya koyuyor. Bu iş birliğini, ülkemizin enerji altyapısının dijital dönüşümüne katkı sağlayan ve karbon ayak izini azaltan ölçeklenebilir bir model olarak görüyoruz" dedi.

