Kacır: KOSGEB ile Girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında girişimcilere sağlanacak destekleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kacır, 2 milyon liraya kadar destek verileceğini belirtti.

Programın hedefi ve kapsadığı alanlar

Bakan Kacır paylaşımında, "Girişimcilerimize 2 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği girişimcilerimizin, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp, hizmet alımı giderlerine katkı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Program, imalat, bilişim, bilimsel araştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren girişimcilere yönelik olup; personel, yazılım, makine-teçhizat, kalıp ve hizmet alımı giderlerini destekliyor.

2025 performansı ve 2026 hedefi

Bakan Kacır, 2025 performansına ilişkin olarak, "2025 yılında bin 699 proje için 2,4 milyar lira destekleme kararı aldık. 2026’da daha fazla girişimcimizi üretime, yeniliğe ve güçlü bir geleceğe taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Başvuruların bugün başladığını ve 31 Ocak tarihine kadar devam edeceğini belirten Kacır, detaylı bilginin kosgeb.gov.tr adresinden alınabileceğini vurguladı.

