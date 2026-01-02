175 Nitelikli Araştırmacı TÜBİTAK 2025 Çağrısına Başvurdu

50 ülkeden gelen bilim insanları Türkiye'ye yöneldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 88’i Türk olmak üzere 50 ülkeden 175 nitelikli araştırmacının TÜBİTAK Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları 2025 yılı çağrısına başvurduğunu açıkladı.

Bakan Kacır sosyal medya paylaşımında, "Dünyanın en iyi üniversite ve araştırma merkezlerinden bilim insanları, rotayı ülkemize çeviriyor. 88’i Türk olmak üzere 50 ülkeden, 175 nitelikli araştırmacı, TÜBİTAK Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programlarımızın 2025 yılı çağrısına başvurdu. Harvard’dan Stanford’a, Oxford’dan Osaka’ya uzanan akademik birikim; Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize giden yolda Türkiye’de buluşuyor. Ülkemizin bilim, araştırma ve teknoloji ekosistemini güçlü kılacak adımlar atmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Harvard, Stanford, Oxford, Osaka gibi küresel akademik merkezlerden gelen başvuruların, Türkiye'nin araştırma ekosistemine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Bakan Kacır'ın açıklaması, TÜBİTAK ve ilgili kurumların bilim insanlarını ülkeye çekmeye yönelik çabalarını ve Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine verilen önemi ortaya koyuyor.

