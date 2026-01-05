Vodafone'dan 5G'ye Hazır Redbox ile Fiber Hızı Evde

Vodafone, fiber altyapısı olmayan bölgelere yönelik tak çalıştır, kurulum gerektirmeyen ve SIM kart ile çalışan yeni nesil 5G Redbox ürününü pazara sundu. Şirket, 5G'ye geçiş öncesinde, altyapı beklemeden evlere anında ve fiber hızına yakın internet erişimi sağlıyor.

Ürün ve kullanım

Sabit Kablosuz Erişim (FWA) teknolojisiyle çalışan 5G Redbox, mobil şebekedeki sinyali (4.5G, 5G) alıp ev içinde Wi-Fi ağına dönüştüren bir modemden oluşuyor. Ürün, prize takılarak çalışıyor ve herhangi bir kurulum gerektirmeden tak çalıştır özelliğiyle dakikalar içinde internete erişim sağlıyor. İlk aşamada 4.5G şebekesi üzerinden kullanılacak olan cihaz, 5G altyapısı aktif olduğunda otomatik olarak 5G bağlantısına geçebilecek.

Vodafone'dan değerlendirme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin konu hakkında değerlendirmesinde şunları söyledi: "5G’ye geçiş sadece teknik bir geçiş değil; aynı zamanda bir ekosistem dönüşümü. Şirket olarak, global deneyim ve vizyonumuzla bu dönüşümün öncüleri arasında yer alıyoruz. Bugün 5 kıtada edindiğimiz 5G tecrübesiyle Türkiye’yi ileri teknolojilerle buluşturuyor, yıllardır hem şebeke altyapısında hem de müşteri ve kanal hazırlıklarında titizlikle çalışıyoruz. Her geçen gün daha fazla müşterimizin 5G’ye hazır hale geldiğini görmek için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Nisan 2026’da hayata geçecek 5G ile ev internetinde yeni bir dönem başlıyor. Yeni nesil 5G Redbox ürünümüzle, yalnızca bir modem ve SIM kartla fiber hızına yakın internet erişimi mümkün hale geliyor. Bu yenilik, özellikle fiber altyapının ulaşmadığı bölgelerde yaşayan müşterilerimiz için büyük bir avantaj sunuyor. Vodafone’un global gücü ve teknolojik liderliğiyle geliştirdiğimiz bu çözüm, yüksek hızlı interneti herkes için daha kolay ve erişilebilir kılıyor".

Fiber olmayan bölgelere alternatif

Açıklamaya göre, içine SIM kart takılan modem, mobil sinyali alıp evde Wi-Fi ağına çeviriyor; böylece kablo çekmeye ve kurulum yapmaya gerek kalmadan yüksek hızlı ev interneti sunuyor. Ürün, DSL’den daha hızlı ve hotspot çözümlerinden daha stabil bir deneyim sağlıyor. Vodafone mağazalarından ürünü anında teslim alan müşteriler, cihazı evde kolayca kullanmaya başlayabiliyor; dijital kanaldan başvuru yapan kullanıcılar ise hızlı teslimatla ürüne ulaşıyor. Cihaz taşınabilir, estetik ve kompakt tasarıma sahip bulunuyor.

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI MELTEM BAKİLER ŞAHİN