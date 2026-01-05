DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Vodafone'dan 5G'ye Hazır Redbox ile Fiber Hızı Evde

Vodafone, tak-çalıştır 5G Redbox ile fiber altyapısı olmayan bölgelere SIM kartlı, kurulum gerektirmeyen sabit kablosuz internet sunuyor; 5G Nisan 2026'ya hazır.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:20
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:20
Vodafone'dan 5G'ye Hazır Redbox ile Fiber Hızı Evde

Vodafone'dan 5G'ye Hazır Redbox ile Fiber Hızı Evde

Vodafone, fiber altyapısı olmayan bölgelere yönelik tak çalıştır, kurulum gerektirmeyen ve SIM kart ile çalışan yeni nesil 5G Redbox ürününü pazara sundu. Şirket, 5G'ye geçiş öncesinde, altyapı beklemeden evlere anında ve fiber hızına yakın internet erişimi sağlıyor.

Ürün ve kullanım

Sabit Kablosuz Erişim (FWA) teknolojisiyle çalışan 5G Redbox, mobil şebekedeki sinyali (4.5G, 5G) alıp ev içinde Wi-Fi ağına dönüştüren bir modemden oluşuyor. Ürün, prize takılarak çalışıyor ve herhangi bir kurulum gerektirmeden tak çalıştır özelliğiyle dakikalar içinde internete erişim sağlıyor. İlk aşamada 4.5G şebekesi üzerinden kullanılacak olan cihaz, 5G altyapısı aktif olduğunda otomatik olarak 5G bağlantısına geçebilecek.

Vodafone'dan değerlendirme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin konu hakkında değerlendirmesinde şunları söyledi: "5G’ye geçiş sadece teknik bir geçiş değil; aynı zamanda bir ekosistem dönüşümü. Şirket olarak, global deneyim ve vizyonumuzla bu dönüşümün öncüleri arasında yer alıyoruz. Bugün 5 kıtada edindiğimiz 5G tecrübesiyle Türkiye’yi ileri teknolojilerle buluşturuyor, yıllardır hem şebeke altyapısında hem de müşteri ve kanal hazırlıklarında titizlikle çalışıyoruz. Her geçen gün daha fazla müşterimizin 5G’ye hazır hale geldiğini görmek için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Nisan 2026’da hayata geçecek 5G ile ev internetinde yeni bir dönem başlıyor. Yeni nesil 5G Redbox ürünümüzle, yalnızca bir modem ve SIM kartla fiber hızına yakın internet erişimi mümkün hale geliyor. Bu yenilik, özellikle fiber altyapının ulaşmadığı bölgelerde yaşayan müşterilerimiz için büyük bir avantaj sunuyor. Vodafone’un global gücü ve teknolojik liderliğiyle geliştirdiğimiz bu çözüm, yüksek hızlı interneti herkes için daha kolay ve erişilebilir kılıyor".

Fiber olmayan bölgelere alternatif

Açıklamaya göre, içine SIM kart takılan modem, mobil sinyali alıp evde Wi-Fi ağına çeviriyor; böylece kablo çekmeye ve kurulum yapmaya gerek kalmadan yüksek hızlı ev interneti sunuyor. Ürün, DSL’den daha hızlı ve hotspot çözümlerinden daha stabil bir deneyim sağlıyor. Vodafone mağazalarından ürünü anında teslim alan müşteriler, cihazı evde kolayca kullanmaya başlayabiliyor; dijital kanaldan başvuru yapan kullanıcılar ise hızlı teslimatla ürüne ulaşıyor. Cihaz taşınabilir, estetik ve kompakt tasarıma sahip bulunuyor.

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI MELTEM BAKİLER ŞAHİN

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI MELTEM BAKİLER ŞAHİN

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vodafone'dan 5G'ye Hazır Redbox ile Fiber Hızı Evde
2
Sarıcakaya'da Elektrik Sayaçları Uydudan Okunuyor
3
Hatay'da 'Kardeşim Ol' Projesi: Depremzede Öğrencilere Burs ve Tablet Desteği
4
SİPER-1 kabul testi başarıyla tamamlandı — Görgün açıkladı
5
Kacır: KOSGEB ile Girişimcilere 2 Milyon Liraya Kadar Destek
6
İnönü Üniversitesi'nin 2 Buluşu Patentle Tescillendi
7
175 Nitelikli Araştırmacı TÜBİTAK 2025 Çağrısına Başvurdu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları