Sivas, Savunma Sanayi İçin Optik Üs Oluyor

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, optik bileşenlerin üretiminde ve kaplamasında önemli bir merkez haline gelmeyi amaçlıyor.

Yeni Merkez Hakkında Bilgiler

Üniversite bünyesinde kurulan optik ince film tasarım ve kaplama merkezi, özellikle füzelerde ve termal kameralarda kullanım için kızılötesi optik bileşenlerin üretimi ve kaplamasını gerçekleştiriyor.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul'dan Açıklamalar

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, merkezin faaliyete geçmesinin ardından ASELSAN Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) ile ROKETSAN gibi savunma sektöründe önemli yer tutan firmalardan siparişler almaya başladıklarını belirtti.

Destekleyici Kuruluşlar ve Yatırım Bilgisi

Merkezin yatırım bütçesi yaklaşık 3 milyon dolar olup, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve yerel sanayi destekleme vakıflarının katkılarıyla hayata geçirildi.

Öğrenci Yetiştirme Amacı

Kul, merkezde temel amaçlarının hem öğrencilere bu alanda uygulama imkanı sunmak hem de ülkenin ihtiyaç duyduğu optik bileşenlerin üretimini sağlamak olduğunu ifade etti.

Stratejik Öneme Sahip Üretimler

Ülkenin savunma sanayinde ihtiyaç duyduğu optik bileşenlerin tasarımı ve üretimi konusundaki katkılarını artırarak, uluslararası pazara ürünlerini sunma imkanı bulduklarını vurguladı.

Gelecek Projeler ve Hedefler

Merkez, günlük olarak 300 optik bileşenin ince film kaplamasını gerçekleştirebiliyor. Sivas, bu alanda bir kümelenme yaratmaya ve Türkiye'de söz sahibi olma yolunda ilerlemeye devam edecek.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan optik ince film tasarım ve kaplama merkezinde özellikle savunma sanayinde kullanılan kızılötesi optik bileşenlerin üretimi ve kaplaması yapılıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul (sağda) optik ince film tasarım ve kaplama merkezini ziyaret etti.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan optik ince film tasarım ve kaplama merkezinde özellikle savunma sanayinde kullanılan kızılötesi optik bileşenlerin üretimi ve kaplaması yapılıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul (sağda) optik ince film tasarım ve kaplama merkezini ziyaret etti.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan optik ince film tasarım ve kaplama merkezinde özellikle savunma sanayinde kullanılan kızılötesi optik bileşenlerin üretimi ve kaplaması yapılıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul (sağda) optik ince film tasarım ve kaplama merkezini ziyaret etti.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan optik ince film tasarım ve kaplama merkezinde özellikle savunma sanayinde kullanılan kızılötesi optik bileşenlerin üretimi ve kaplaması yapılıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul (sağda) optik ince film tasarım ve kaplama merkezini ziyaret etti.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan optik ince film tasarım ve kaplama merkezinde özellikle savunma sanayinde kullanılan kızılötesi optik bileşenlerin üretimi ve kaplaması yapılıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul (sağda) optik ince film tasarım ve kaplama merkezini ziyaret etti.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan optik ince film tasarım ve kaplama merkezinde özellikle savunma sanayinde kullanılan kızılötesi optik bileşenlerin üretimi ve kaplaması yapılıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul (sağda) optik ince film tasarım ve kaplama merkezini ziyaret etti.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan optik ince film tasarım ve kaplama merkezinde özellikle savunma sanayinde kullanılan kızılötesi optik bileşenlerin üretimi ve kaplaması yapılıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul (sağda) optik ince film tasarım ve kaplama merkezini ziyaret etti.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan optik ince film tasarım ve kaplama merkezinde özellikle savunma sanayinde kullanılan kızılötesi optik bileşenlerin üretimi ve kaplaması yapılıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul (sağda) optik ince film tasarım ve kaplama merkezini ziyaret etti.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan optik ince film tasarım ve kaplama merkezinde özellikle savunma sanayinde kullanılan kızılötesi optik bileşenlerin üretimi ve kaplaması yapılıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul (sağda) optik ince film tasarım ve kaplama merkezini ziyaret etti.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan optik ince film tasarım ve kaplama merkezinde özellikle savunma sanayinde kullanılan kızılötesi optik bileşenlerin üretimi ve kaplaması yapılıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul (sağda) optik ince film tasarım ve kaplama merkezini ziyaret etti.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan optik ince film tasarım ve kaplama merkezinde özellikle savunma sanayinde kullanılan kızılötesi optik bileşenlerin üretimi ve kaplaması yapılıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul (sağda) optik ince film tasarım ve kaplama merkezini ziyaret etti.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan optik ince film tasarım ve kaplama merkezinde özellikle savunma sanayinde kullanılan kızılötesi optik bileşenlerin üretimi ve kaplaması yapılıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul (sağda) optik ince film tasarım ve kaplama merkezini ziyaret etti.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan optik ince film tasarım ve kaplama merkezinde özellikle savunma sanayinde kullanılan kızılötesi optik bileşenlerin üretimi ve kaplaması yapılıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul (sağda) optik ince film tasarım ve kaplama merkezini ziyaret etti.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan optik ince film tasarım ve kaplama merkezinde özellikle savunma sanayinde kullanılan kızılötesi optik bileşenlerin üretimi ve kaplaması yapılıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul (sağda) optik ince film tasarım ve kaplama merkezini ziyaret etti.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan optik ince film tasarım ve kaplama merkezinde özellikle savunma sanayinde kullanılan kızılötesi optik bileşenlerin üretimi ve kaplaması yapılıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul (sağda) optik ince film tasarım ve kaplama merkezini ziyaret etti.