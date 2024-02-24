Jeff Bezos ve Nvidia insan benzeri bir robot girişimine ciddi miktarda para aktarıyor!

Figure AI Inc., Jeff Bezos ve Microsoft Corporation gibi yatırımcıların yardımıyla yaklaşık 675 milyon dolar fon topluyor.

Şirketin internet sitesinde, yapay zekâ girişiminin, azalan işgücünün ortasında işgücü eksikliğini destekleyebilecek otonom insansı işçiler yaratmayı amaçladığı belirtiliyor.

Şirkete göre, Figure 01 adı verilen makine, insanlarla birlikte güvenli bir şekilde düşünme, öğrenme ve etkileşim kurma yeteneğine sahip, yapay zekâ destekli, kendine güvenen bir robot olacak. Robotlar, yeterli sayıda işçinin bulunmadığı tehlikeli depo işlerini yapmakla görevlendirilecek.





JEFF BEZOS 100 MİLYON DOLAR, MİCROSOFT 95 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPACAK

Bloomberg'e göre, diğer büyük destekçiler arasında bir zamanlar Figure'ü satın almayı düşünen OpenAI'nin yanı sıra bu hafta dördüncü çeyreğinde 22,1 milyar dolar gelir açıklayarak analistleri ve yapay zekâ endüstrisini şaşkına çeviren Nvidia Corp. da yer alıyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketi Explore Investments, LLC aracılığıyla Figure'ün misyonuna 100 milyon dolar taahhüt etti ve Microsoft da 95 milyon dolar yatırım yapıyor.

Nvidia ve Amazon.com'a bağlı bir fon 50 milyon dolar, Intel Corp. yatırım kolu ise 25 milyon dolar bağışta bulunurken; OpenAI 5 milyon dolar bağışta bulundu.

Figure'ün para öncesi değerlemesi yaklaşık 2 milyar dolardı. Figure'ün finansman haberi, Tesla da dahil olmak üzere birçok şirketin kendi robotları üzerinde çalıştığı bir yapay zekâ patlamasının ortasında geldi.