Bist 100
9.374,2 0%
DOLAR
31,07 0,17%
EURO
33,68 -0,05%
ALTIN
2.022,02 0,75%

Jeff Bezos ve Nvidia insan benzeri bir robot girişimine ciddi miktarda para aktarıyor!

İnsansı robotları dünyanın dört bir yanındaki depolara yerleştirmek isteyen bir şirket, gün geçtikçe daha büyük isimlerle anlaşmalar yapıyor. Şirket, son olarak Jeff Bezos ve Nvidia ile anlaştı.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 16:29
Jeff Bezos ve Nvidia insan benzeri bir robot girişimine ciddi miktarda para aktarıyor!

Figure AI Inc., Jeff Bezos ve Microsoft Corporation gibi yatırımcıların yardımıyla yaklaşık 675 milyon dolar fon topluyor.

Şirketin internet sitesinde, yapay zekâ girişiminin, azalan işgücünün ortasında işgücü eksikliğini destekleyebilecek otonom insansı işçiler yaratmayı amaçladığı belirtiliyor.

Şirkete göre, Figure 01 adı verilen makine, insanlarla birlikte güvenli bir şekilde düşünme, öğrenme ve etkileşim kurma yeteneğine sahip, yapay zekâ destekli, kendine güvenen bir robot olacak. Robotlar, yeterli sayıda işçinin bulunmadığı tehlikeli depo işlerini yapmakla görevlendirilecek.

yapay zeka

JEFF BEZOS 100 MİLYON DOLAR, MİCROSOFT 95 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPACAK

Bloomberg'e göre, diğer büyük destekçiler arasında bir zamanlar Figure'ü satın almayı düşünen OpenAI'nin yanı sıra bu hafta dördüncü çeyreğinde 22,1 milyar dolar gelir açıklayarak analistleri ve yapay zekâ endüstrisini şaşkına çeviren Nvidia Corp. da yer alıyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketi Explore Investments, LLC aracılığıyla Figure'ün misyonuna 100 milyon dolar taahhüt etti ve Microsoft da 95 milyon dolar yatırım yapıyor.

Nvidia ve Amazon.com'a bağlı bir fon 50 milyon dolar, Intel Corp. yatırım kolu ise 25 milyon dolar bağışta bulunurken; OpenAI 5 milyon dolar bağışta bulundu.

Figure'ün para öncesi değerlemesi yaklaşık 2 milyar dolardı. Figure'ün finansman haberi, Tesla da dahil olmak üzere birçok şirketin kendi robotları üzerinde çalıştığı bir yapay zekâ patlamasının ortasında geldi.

İLGİLİ HABERLER

Fiat Egea modelinde şubat ayına özel yüzde 0 faiz fırsatı! Araç almak isteyenlerin beklemesine gerek yok

Fiat Egea modelinde şubat ayına özel yüzde 0 faiz fırsatı! Araç almak isteyenlerin beklemesine gerek yok

Beyaz kıyafetlerdeki inatçı lekeleri vakum gibi çekiyor! Temizlikte çığır açacak tüyo

Beyaz kıyafetlerdeki inatçı lekeleri vakum gibi çekiyor! Temizlikte çığır açacak tüyo

135.000 TL’ye araç sahibi olabileceksiniz! 2001 Model araç isteyenlerin indirim beklemesine gerek yok

135.000 TL’ye araç sahibi olabileceksiniz! 2001 Model araç isteyenlerin indirim beklemesine gerek yok

Ariel 7 kg toz deterjan 229 TL, Orkide ayçiçek yağı 179 TL'ye düştü! Mahallesinde o market olan yaşadı

Ariel 7 kg toz deterjan 229 TL, Orkide ayçiçek yağı 179 TL'ye düştü! Mahallesinde o market olan yaşadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erken yaşta telefon sahibi olanlar daha fazla psikolojik sorun yaşıyor!
2
Google'da sakın bu kelimeleri aratmayın! Başınıza gelecekelere siz bile inanamayacaksınız
3
Jeff Bezos ve Nvidia insan benzeri bir robot girişimine ciddi miktarda para aktarıyor!
4
Daha ucuz ve sadece dijital Xbox Series X piyasaya çıkacak!
5
Apple Vision Pro’nun ön camlarında çatlaklar oluşmaya başladı!
6
TikTok’u küresel bir dev haline getiren üst düzey bir yönetici şirketten ayrıldı!
7
Epic Games Store’da 620 TL’lik Oyun Bedava! Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Sadece aylar kaldı! Türkiye'nin her bir köşesinde hissedilecek: Bu kadarını kimse beklemiyordu

Ayçiçek yağı bu fiyata kapış kapış gidecek! 2 litresi 5 Mart’a kadar damacana fiyatına

Ariel 7 kg toz deterjan 229 TL, Orkide ayçiçek yağı 179 TL'ye düştü! Mahallesinde o market olan yaşadı

Aldatmaya en meyilli çapkın burçlar belli oldu! Onların işi aşk değil macera

Opel araç sahibi olmak isteyen kampanya için bayileri doldurdu! 0 faizli krediler sizi bekliyor

Banka hesabında parası olanlar dikkat! ATM'lerden para artık böyle çekilecek: Yeni dönem başladı

Fiat Egea modelinde şubat ayına özel yüzde 0 faiz fırsatı! Araç almak isteyenlerin beklemesine gerek yok

Bankalar kesenin ağzını açtı! 36 ay taksitle 200.000 TL ihtiyaç kredisinde şaşırtan taksit ödemesi!

135.000 TL’ye araç sahibi olabileceksiniz! 2001 Model araç isteyenlerin indirim beklemesine gerek yok

Beyaz kıyafetlerdeki inatçı lekeleri vakum gibi çekiyor! Temizlikte çığır açacak tüyo

150 Bin TL’den dükkân satışa çıkartıldı! Herkes bu dükkânı almak için saatini ayarladı

Ev sahibi olmak isteyenler yaşadı! 81 ilde geri ödemesiz 500 bin TL nakit para: Devletten dev kıyak