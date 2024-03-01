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Sonunda bu da oldu: Su soğutmalı mini bilgisayarlar geliyor

Tecno dünyanın en küçük su soğutmalı oyun bilgisayarı Mega Mini Gaming M1 modelini tanıttı. İşte Tecno Mega Mini Gaming M1 özellikleri.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 13:40
Sonunda bu da oldu: Su soğutmalı mini bilgisayarlar geliyor

Çinli teknoloji markası Tecno, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024'te dünyanın en küçük su soğutmalı oyun bilgisayarı olan Mega Mini Gaming M1 modelini tanıttı. Bu yenilikçi cihaz, etkileyici özellikleri ile dikkat çekiyor. Mini oyun bilgisayarı, şirketin sıradışı tasarımları ve yüksek performanslı ürünleri ile tanınan bir marka olma özelliğini güçlendiriyor.

Mega Mini Gaming M1, kompakt yapısı içinde Intel Core Ultra veya 13. nesil Core i9 13900H işlemci seçenekleri sunuyor. Bu güçlü işlemcilere eşlik eden Nvidia RTX 4060 grafik kartı, kullanıcılara oyun ve grafik yoğun uygulamalarda üst düzey performans sunuyor. Özellikle Intel Core i9 13900H işlemcinin Turbo Boost özelliği ile 5,4 GHz işlem hızına ulaşabilmesi, cihazın hızlı ve sorunsuz bir kullanım deneyimi vadediyor.

Tecno Mega Mini Gaming

Mega Mini Gaming M1'in 32 GB DDR5 RAM, 1 TB depolama kapasitesi, Wi-Fi 6E desteği, Thunderbolt 4 ve Oculink bağlantıları gibi özellikleri, kullanıcılara geniş bir işlem ve depolama kapasitesi sunuyor. Ayrıca cihaz, dış yüzeyinde yer alan mini ekranıyla CPU, GPU sıcaklıkları ve kullanım durumu gibi bilgileri anlık olarak kullanıcılara sunuyor, böylece sistem performansını daha yakından takip etmelerini sağlıyor.

Bu mini oyun bilgisayarı, sıvı soğutma sistemine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Su soğutma, işlemci ve grafik kartı performansını optimal seviyede tutarak uzun süreli kullanımlarda bile yüksek performansı koruma amacını taşıyor. Özellikle taşınabilir masaüstü bilgisayarlar arasındaki rekabeti kızıştıran bu su soğutmalı mini bilgisayar, CES fuarında tanıtılan benzer ürünlerle de rekabet halinde.

Tecno Mega Mini Gaming

Tecno'nun bu yenilikçi ürünü olan Mega Mini Gaming M1'in fiyat ve çıkış tarihi henüz belirlenmemiş durumda. Ancak bu ürün, mobil oyun dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralayarak taşınabilir ve yüksek performanslı bilgisayarların sınırlarını zorlamaya aday gibi görünüyor.

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