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Sony PlayStation'a özel oyunların PC'ye daha erken gelmesini istiyor!

PlayStation'a özel oyunların PC'ye daha erken gelmesi gerektiğini belirten Sony Başkanı Totoki, bunu "marj performansını iyileştirme konusunda agresif" olmanın bir yolu olarak görüyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 11:07
Sony PlayStation'a özel oyunların PC'ye daha erken gelmesini istiyor!

Sony’nin, PlayStation'a özel ürünleri ile PC portlarının lansmanları arasındaki farkı azaltabileceği konuşuluyor. Şirketin Başkanı Hiroki Totoki, çarşamba günü kazanç sonrası soru-cevap oturumunda PlayStation'ın "çoklu platform" oyunlarının önemli bir rol oynadığı "marj performansını iyileştirme konusunda agresif" olmasını istediğini belirtti. Ayrıca, konuşmasında çoklu platform derken Xbox ya da Switch'i değil PlayStation ve PC'yi kastettiğini açıkladı.

Totoki, ayrıca Sony'nin kârının artan brüt gelire ayak uyduramaması sorulduğunda, donanım ve birinci parti oyunların odaklanılan iki alan olduğunu söyledi. Bu konsol döngüsünde donanım maliyetlerinin düşürülmesinin zor olduğunu belirterek, konsol fiyatlarında kalıcı bir düşüş görmeyeceğimizi ima etti.

"Ben şahsen marjı iyileştirmek için fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle marj performansımızı iyileştirme konusunda agresif davranmak istiyorum" dedi. Başkan, bunu başarmanın bir yolunun Marvel's Spider-Man 2 ve God of War: Ragnarok gibi PlayStation Studios oyunlarından daha fazla para kazanmak olduğunu ima etti.

sony

TOTOKİ BU PLANI HAYATA GEÇİRECEK GÜCE SAHİP

Totoki soru-cevap bölümünde "Geçmişte konsolları popülerleştirmek istiyorduk ve birinci parti bir oyunun ana amacı konsolu popüler hale getirmekti. Bu doğru ama bunun bir sinerjisi var. Bu nedenle güçlü birinci taraf içeriğiniz varsa birinci taraf bir çoklu oyun platformlarıyla büyütülebilir ve bu da işletme kârının artmasına yardımcı olabilir. Bu yüzden proaktif olarak üzerinde çalışmak istediğimiz bir başka konu da bu” diye konuştu.

Bunun, PlayStation Studios Başkanı Herman Hulst'un 2022'deki düşüncelerinden açık bir değişim olduğu belirtildi. O zaman PC oyuncularının birinci parti PlayStation oyunlarını bilgisayarlarında görmeden önce en az bir yıl beklemeleri gerekeceğini söylemişti. 2018’de çıkan God of War ve ilk Marvel's Spider-Man'in PS4 ve PC lansmanları arasında yaklaşık 4 yıllık bir boşluk vardı. İkincisinin Miles Morales spin-off'u yaklaşık 2 yıllık bir geri dönüş gördü.

Totoki'nin yaklaşan Wolverine oyunu ya da her zaman popüler olan Spider-Man, God of War veya çeşitli Naughty Dog serileri gibi gelecekteki PlayStation oyunlarının konsolla aynı gün PC'de görünmesinin beklenebileceğini mi kastettiği net değil. Ancak ne olursa olsun bir strateji değişikliğinin söz konusu olduğu ve Totoki’nin bu planı hayata geçirecek güce sahip olduğu ifade ediliyor.

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