Sosyal medyaya yeni yargı paketi ayarı geliyor

Son zamanlarda üzerine çalışılan 8. yargı paketi TBMM'ye gönderilecek. Yeni yargı reformuna ilişkin ayrıntılar da netleşmeye başlıyor. Ocak ayında açıklanması planlanan 67 maddelik yargı reform paketiyle 22 farklı yasanın 105 maddesi içeriğinde değişiklik yapılması bekleniyor.

SESLİ VE YAZILI GÖRÜNTÜYLE HAKARETİN KARŞILIĞINA PARA CEZASI

Uygulanacak değişiklikler kapsamında, sosyal ağlarda işlenen ve TCK/125-2 çerçevesinde değerlendirilen "hakaret" suçunun cezai suç kapsamı dışında tutulması ve "ön ödeme" kapsamı içerisine alınması planlanıyor.

Hakaretin TCK 125/2 (sesli ve görsel hakaret) kapsamında veya TCK 125/3-b ve 125/3-c maddeleri kapsamında aleni olarak işlenmesi durumunda söz konusu suç “ön ödeme” kapsamına girecek ve ceza kapsamına girmeyecektir. Suçun TCK 125/1 uyarınca işlenmesi durumunda ise uzlaşma hükümleri uygulanmaya devam edecektir.





Yeni yargı reformu paketinin bu hükmü, ses, kısa mesaj veya görüntü yoluyla suç işleyen kişilerin belli miktar para ödeyip soruşturma ya da kovuşturmanın sonuçlarından kurtulmasına olanak tanıyacak. Sesli, yazılı, görüntülü mesaj yoluyla saldırgan davranışın mevcut haliyle “arabuluculuk” kapsamına girmesi halinde, arabuluculuk kurumu tarafından görevlendirilen bir arabulucu, şüpheli ile mağdur ya da zarar gören tarafa arabuluculuk teklifinde bulunacaktır.

DİJİTAL PLATFORMLARA DİKKAT

Söz konusu değişikliğin yapılması, bazı kullanıcılar tarafından yorum yapılmasına neden olurken sosyal medyada rencide etme özgürlüğü şeklinde nitelendirildi. Bu alanda ise dijital platformlara dikkatler toplandı. Bazı kullanıcılar ise söz konusu maddenin değiştirilmesi yönündeki taleplerini Bakan Tunç'a yinelediler.