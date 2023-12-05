Spotify küçülmeye gidiyor: Tam 1500 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Spotify platformundan bomba karar! Küçülmeye karar verildi! Tüm detaylar haberimizde.

Spotify küçülmeye gidiyor: Tam 1500 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
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Spotify platformu 1500 kişiyi işten çıkarmaya karar verdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SPOTİFY KÜÇÜLMEYE GİDİYOR

Spotify kurucu ortağı ve CEO'su Daniel Ek çalışanlarla önemli bir bilgilendirme mesajı paylaştı. Ekonomik büyümenin yavaşladığına dikkat çeken Ek faiz oranlarının finans erişimini daha pahalı hale getirdiğini belirtti. Çok daha fazla üretken olduklarını ancak daha az verimli olduklarını belirten Ek, çalışanların yüzde 17'siyle yollarının ayrılacağını belirtti.

spotify işten çıkarmalarına başladı

 Geçtiğimiz sene sonunda şirkette 8 bin 400 kişi çalışıyordu. Bu sene içinde 800 kişiyle yolları ayrılan şirket yeni karar sonrasında 1500 kişiyi daha işten çıkaracağını duyurdu. 2023 senesi başlangıcından bugüne kadar teknoloji şirketleri toplam 253 bin çalışanı işten çıkardı. 

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