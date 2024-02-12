Star Wars ve Assassin's Creed'in bir sonraki oyunlarının nihayet çıkış tarihi geldi! Hayranları çıldıracak

Haziran 2023'te yayıncı Ubisoft, Star Wars Outlaws'u ilk kez gösterdi ve hayranlar serinin yeni bir oyununu elde etmek için sabırsızlanıyordu.

Assassin's Creed Codename Red'den çok az şey gördük





Bu, haydut Kay Vess ve arkadaşı Nix'in maceralarına odaklanan devasa bir açık dünyaya sahip bir anlatımacı macera.



Açık dünya, Tatooine gibi tanıdık gezegenlerin yanı sıra Toshara'nın ayı gibi yeni alanları da içerecek.

Star Wars Outlaws hakkında zaten birçok şey biliyor olsak da, çıkış tarihi bir sır olarak kalmıştı.

Ubisoft'un kazanç raporu ile birlikte yapılan açıklamada, Star Wars Outlaws'un 2024 yılının sonuna kadar piyasaya sürüleceği belirtildi.





Ancak, Star Wars yalnızca Ubisoft'un sonunda bir çıkış tarihi alan yüksek beklentili oyun değildi.

Assassin’s Creed Codename Red hakkında çok az şey biliniyor, ancak feodal Japonya'da geçen serinin tam teşekküllü bir giriş olacağı biliniyor.

Bu, serinin ilk kez Japonya'ya getirildiği ancak oyunun kısa bir tanıtım fragmanı dışında çok az şey görüldüğü ilk kez.

Bu nedenle, hayranların aynı kazanç raporu açıklaması içinde bir çıkış tarihi duymaları şaşırtıcıydı.

Ubisoft, Assassin’s Creed Codename Red'in 2025 mali yılında piyasaya sürüleceğini iddia ediyor.

Mali yıllar, normal yıllardan farklıdır ve 2025 mali yılı Nisan 2024'ten Mart 2025'e kadar sürer.

Oyun hakkında çok az şey gördüğümüz için, bu hayranların beklediğinden çok daha önce.