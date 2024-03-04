Steam Deck'in rakibi MSI Claw ön siparişe açıldı

MSI Claw, CES 2024'te tanıtıldıktan sonra ön siparişe açıldı. El konsolu pazarı, Nintendo Switch'in 2017'de piyasaya sürülmesiyle canlanmıştı. Ancak, son yıllarda Steam Deck, Lenovo Legion Go ve ROG Ally gibi rakipleri de sahneye çıktı. MSI Claw, bu rekabetin ortasında yerini aldı ve ön siparişe sunuldu. Özellikleri ve fiyatıyla ilgili detaylar da paylaşıldı. İşte detaylar...





MSI CLAW ÖN SİPARİŞE SUNULDU

MSI, CES 2024'te tanıttığı MSI Claw'ın ön sipariş sürecini başlattı. Ancak, şu anda sadece giriş seviyesi modelin ön siparişe açık olduğu belirtiliyor. Diğer modellerin ön sipariş tarihleri henüz net değil, ancak giriş seviyesi modelin kullanıcılara ulaşması planlanan tarih 12 Mart olarak açıklandı. Bu tarihe kadar ön sipariş veren kullanıcılar, MSI Claw'ı elde etme şansına sahip olacaklar. MSI'nın web sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, özellikle giriş seviyesi model hakkında detaylı bilgilere ulaşmak mümkün.

El konsolu pazarının hızla geliştiği bir dönemde MSI Claw, öne çıkan özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla dikkat çekiyor. CES 2024'te tanıtılmasının ardından, kullanıcılar bu teknolojik cihazı yakından inceleme ve satın alma fırsatına sahip olacaklar. Ancak, şu an için sadece giriş seviyesi modelin ön siparişe açıldığını belirtmek önemli. Diğer modellerin ne zaman satışa sunulacağı ya da ön siparişe açılacağı henüz netlik kazanmış değil.





MSI Claw'ın giriş seviyesi modeli, özellikle kullanıcıların ilgisini çekecek özelliklere sahip olmasıyla öne çıkıyor. Ancak, diğer modellerin özellikleri hakkında henüz bilgi bulunmamakta. Bu nedenle, MSI Claw serisine ilgi duyan kullanıcılar için, diğer modellerin özellikleri ve fiyatlarıyla ilgili bekleyiş devam ediyor.

12 Mart tarihinde kullanıcılara ulaşacak olan giriş seviyesi model, özellikleri ve fiyatıyla el konsolu pazarında nasıl bir etki yaratacak, merakla beklenen bir konu. MSI Claw'ın ön siparişe açılmasıyla birlikte, el konsolu tutkunları, yeni teknolojiye sahip bu cihazı kullanma heyecanını şimdiden yaşıyor.

MSI Claw'ın fiyatları ve özellikleri, el konsolu tutkunlarını heyecanlandıracak bir seçenek sunuyor. Ürünün fiyatlandırması şu şekilde belirlenmiş: MSI Claw Core Ultra 7 155H + 16 GB RAM + 1 TB SSD modeli 799.99 dolar, MSI Claw Core Ultra 7 155H + 16 GB RAM + 512 GB SSD modeli 749.99 dolar ve MSI Claw Core Ultra 5 135H + 16 GB RAM + 512 GB SSD modeli 699.99 dolar olarak listelenmiş.

Tasarım açısından rakiplerine benzerlik gösteren MSI Claw, uzun süreli oyun deneyimleri için ergonomik bir yapı sunuyor. Boyutlarına bakıldığında, 294 mm genişliğinde, 117 mm yüksekliğinde ve 21,2 mm kalınlığında olduğu görülüyor. Bu ölçüler, kullanıcıların rahat bir tutuş ve taşıma deneyimi yaşamalarını sağlıyor.

El konsolu, kutudan çıkar çıkmaz Windows 11 Home işletim sistemini çalıştırıyor ve Intel Core Ultra 7 155H ve 135H yongalarından güç alıyor. Bellek ve depolama tarafında ise 16 GB RAM ile 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri sunuyor. Soğutma konusunda iddialı olan MSI Claw, çift fan ve ısı borularıyla desteklenen Cooler Boost HyperFlow teknolojisi ile ısıyı etkili bir şekilde dağıtıyor.

Cihaz, 7 inç boyutunda, 1920x1080 çözünürlüklü (FHD) bir IPS panelle geliyor. Ekranın 120 Hz yenileme hızı, oyun deneyimini daha akıcı hale getiriyor. Ayrıca, MSI'nın iddiasına göre, 53 Whr'lik bataryasıyla sektörün genelinden yüzde 50 daha uzun pil ömrü sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların daha uzun süre kesintisiz oyun keyfi yaşamalarına olanak tanıyor. MSI Claw, bu özellikleri ve rekabetçi fiyatlarıyla el konsolu pazarında dikkat çekmeyi hedefliyor.

