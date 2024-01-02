Steam, Windows 7 ve Windows 8’e verdiği desteği resmi olarak durdurdu!

1 Ocak 2024 itibariyle Steam resmi olarak Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sistemlerini desteklemeyi bıraktı. Bu tarihten sonra, bu işletim sistemlerindeki mevcut Steam İstemcisi kurulumları artık güvenlik güncellemeleri de dahil olmak üzere herhangi bir güncelleme almayacak. Steam Destek, eski işletim sistemleriyle ilgili sorunlar için kullanıcılara teknik destek sunamayacak ve Steam, desteklenmeyen işletim sistemi sürümlerinde Steam'in işlevselliğinin devam edeceğini garanti edemeyecek.

Steam'in ve Steam üzerinden satın alınan oyunların veya diğer ürünlerin çalışmaya devam etmesini sağlamak için kullanıcılar Windows'un daha yeni bir sürümüne güncellemesi gerekecek. Steam istemcisinin ve oyunların bu eski işletim sistemlerinde 1 Ocak 2024'ten sonra güncelleme olmadan bir süre daha çalışmaya devam etmesi bekleniyor. Ancak bu tarihten sonra işlevselliğin devam edeceği garantisi verilemiyor.





STEAM’DEN AÇIKLAMA

Steam'deki temel özellikler, Windows'un eski sürümlerinde artık çalışmayan Google Chrome'un yerleşik bir sürümüne dayandığı için bu güncelleme gerekli oldu. Buna ek olarak, Steam'in gelecekteki sürümleri yalnızca Windows 10 ve üzeri sürümlerde bulunan Windows özellik ve güvenlik güncellemelerini gerektirecek.

Steam, yaptığı açıklamada, “Tüm Windows 7/8/8.1 kullanıcılarının bir an önce güncelleme yapmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Microsoft, Windows 7 için güvenlik güncelleştirmelerini ve teknik desteğini Ocak 2020'de, Windows 8.1 için ise Ocak 2023'te sonlandırmıştır. Bu işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlar, internete bağlandıklarında yeni kötü amaçlı yazılımlara ve yama uygulanmayacak diğer açıklara karşı hassastır. Bu kötü amaçlı yazılımlar bilgisayarınızın, Steam'in ve oyunların kötü performans göstermesine ya da çökmesine neden olabilir. Bu kötü amaçlı yazılım ayrıca Steam hesabınızın veya diğer hizmetlerin kimlik bilgilerini çalmak için de kullanılabilir” ifadelerini kullandı.