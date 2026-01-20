Global Game Jam YTÜ'de: 48 Saatlik Oyun Maratonu

Global Game Jam YTÜ'de: Dünyanın En Büyük Oyun Maratonu

Dünyanın en büyük oyun geliştirme etkinliği olarak kabul edilen Global Game Jam (GGJ), bu yıl da Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ev sahipliğinde oyun geliştiricilerle buluşuyor. YTÜ Dijital Oyun Geliştirme ve Dijital Oyunculuk Kulübü koordinasyonunda düzenlenecek etkinlikte öğrenciler ve oyun tutkunları 48 saat boyunca oyun geliştirecek.

Etkinlik Detayları ve Mekân

Her yıl Ocak ayının son haftasında eş zamanlı olarak dünyanın dört bir yanında organize edilen Global Game Jam, rekabetten çok kolektif üretimi teşvik eden yapısıyla öne çıkıyor. Bu yıl etkinlik 30 Ocak -1 Şubat tarihlerinde kampüsün simge mekânlarından YTÜ Tarihi Hamam’da gerçekleştirilecek. Tarihi atmosfer, iki gün boyunca iş birliği ve yoğun üretimin merkezi olacak.

Format, Destek ve Değerlendirme

Global Game Jam YTÜ ayağı, yalnızca kod yazılan bir maraton olmanın ötesinde; mentor destekleri, etkileşimli etkinlikler ve mini turnuvalarla katılımcılara dinamik bir ortam sunuyor. Etkinlikte açıklanacak küresel tema doğrultusunda takımlar kurularak yazılım, tasarım ve oyun kurgusu bir araya getirilecek ve ortaya çıkan projeler maratonun sonunda değerlendirmeye alınacak.

Katılım Şartları ve Başvuru

Fiziksel katılım 80 kişi ile sınırlı olup, çevrim içi katılım için herhangi bir kontenjan sınırı bulunmuyor. Başvurular bireysel olarak ya da en fazla 5 kişilik ekipler halinde yapılabiliyor. Etkinliğe başvuruların son tarihi 23 Ocak olup, başvurular internet adresinden gerçekleştirilebilecek.

Global Game Jam Hakkında

Game Jam’ler, hackathon benzeri etkinlikler olarak tanımlanıyor; katılımcılar etkinliğin başında açıklanan ortak bir tema etrafında kısa sürede oyun geliştirmek üzere bir araya geliyor. Global Game Jam sürecinde katılımcılar, deneyimli oyun geliştiricilerinin yer aldığı video sunumunu izledikten sonra gizli temayla tanışıyor. GGJ; programlama, yinelemeli tasarım, anlatı geliştirme ve sanatsal ifade gibi oyun geliştirme süreçlerini yoğunlaştırılmış bir üretim döngüsünde ele alıyor ve farklı disiplinlerden katılımcıları video oyunlarının evrensel dili etrafında buluşturmayı amaçlıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK OYUN GELİŞTİRME ETKİNLİĞİ OLARAK KABUL EDİLEN GLOBAL GAME JAM (GGJ), BU YIL DA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NİN (YTÜ) EV SAHİPLİĞİNDE OYUN GELİŞTİRİCİLERLE BULUŞUYOR. ÖĞRENCİLER VE OYUN TUTKUNLARI DAHA ÖNCE DE GGJ’YE EV SAHİPLİĞİ YAPAN YTÜ’DE, 48 SAAT BOYUNCA OYUN GELİŞTİRECEK.