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Superhuman insanların işlerini yapması için yapay zekâyı kullanacak!

Superhuman'ın yeni “Anında Yanıt” özelliği, e-postaları sizin yerinize yanıtlamak için üretken yapay zekâ kullanıyor. Bu özelliğin özellikle iş hayatında çalışanlara büyük yararının olacağı düşünülüyor.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 15:32
Superhuman insanların işlerini yapması için yapay zekâyı kullanacak!

Superhuman, bir blog yazısında “Anında Yanıt” adlı yeni bir özelliği duyurdu. Önümüzdeki birkaç gün içinde Superhuman AI kullanıcıları için kullanıma sunulacak olan özellik, birinin size gönderdiği e-postayı okumak ve üç potansiyel yanıt bulmak için yapay zekâ ve üretken yapay zekâ kullanacak.

Superhuman, konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "Her e-postanın taslak bir yanıtı olduğu bir gelen kutusuna uyandığınızı hayal edin. Basitçe düzenler, sonra gönderirdiniz. Bazen düzenleme bile yapmazdınız."

Şirket, Gmail'in sunduğu gibi kısa bir yanıt yerine, Anında Yanıt'ın çok az değişiklikle birine gönderebileceğiniz tam e-postalar oluşturduğunu iddia ediyor.

yapay zeka

ESKİSİNE GÖRE 2 KAT DAHA HIZLI

Her konuşmanın altında üç taslak yanıt gösteriliyor. Gmail'in aksine, bu yanıtlar tam e-postalar ve gönderilmeye hazır oluyor. Outlook'un aksine, bu yanıtlar önceden hesaplanıyor. Böylece kullanıcılar, beklemek zorunda kalmıyor. Diğer tüm e-posta uygulamalarının aksine, sadece sekme ve ardından enter tuşuna basmak yeterli oluyor. Ayrıca Superhuman AI'ın geri kalanı gibi, Anında Yanıt da daha önce gönderdiğiniz e-postalardaki ses ve tonla eşleşiyor ve bunu oluşturduğu her şeye uyguluyor.

Şirket, özelliği şimdiye kadar binlerce kullanıcıyla test ettiğini ve bu özelliği kullananların eskisine göre yaklaşık iki kat daha hızlı e-posta gönderdiğini söylüyor. Bu özellik, Superhuman'ın, üretkenlik uygulamaları için yapay zekâ özellikleri konusunda Microsoft ile de çalışan OpenAI ile yakın ortaklığı sayesinde mümkün oluyor.

Şirket, "Superhuman AI kullanıyorsanız, önümüzdeki birkaç gün içinde Anında Yanıt özelliğini görmeye başlayacaksınız. Bu özelliği Superhuman uygulamasında Cmd+K (Mac) veya Ctrl+K (Windows) → Superhuman AI'yı Etkinleştir tuşlarına basarak etkinleştirebilirsiniz” açıklamasını yaptı.

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