Tamamen Elektrikli Yeni Ford Explorer, Macerayı Yeniden Keşfetmenizi Sağlayacak

2025 Ford Explorer Yeni Görünüme ve Daha İyi Bir Bilgi-Eğlence Sistemine Sahip Oldu

Ford Explorer, Amerika’nın en çok tercih edilen SUV modellerinden biri. Explorer, hem şehir içinde hem de şehir dışında rahat bir sürüş deneyimi sunuyor. Explorer, aynı zamanda güçlü motor seçenekleri, geniş bagaj hacmi, yedi kişilik koltuk kapasitesi, çeşitli güvenlik ve konfor donanımları ile de dikkat çekiyor. 2025 yılında, Explorer yeni bir görünüme kavuşacak. Ford, Explorer’ın tasarımını ve teknolojisini güncelledi. Explorer’ın yeni özelliklerini ve fiyatlarını haberimizde anlatacağız.







2025 FORD EXPLORER’IN YENİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Tasarım Nasıl Değişti? Explorer’ın tasarımı, 2025 yılında önemli bir değişiklik geçirdi. Explorer’ın ön yüzü, daha modern ve agresif bir görünüm kazandı. Farlar, ızgara, tampon ve sis farları yenilendi. Farlar, LED teknolojisine sahip oldu. Izgara, daha büyük ve krom detaylı oldu. Tampon, daha sportif ve aerodinamik oldu. Sis farları, daha küçük ve yuvarlak oldu. Explorer’ın arka yüzü de ön yüzü gibi yenilendi. Stoplar, bagaj kapağı, tampon ve egzoz çıkışları değiştirildi. Stoplar, daha ince ve uzun oldu. Bagaj kapağı, daha düz ve sade oldu. Tampon, daha geniş ve sağlam oldu. Egzoz çıkışları, daha büyük ve oval oldu. Explorer’ın yan görünümü ise çok fazla değişmedi. Sadece jantlar, yeni tasarımlarla sunuldu.





Ekran Kalitesi Nasıl? Explorer’ın en büyük yeniliği, iç mekanda oldu. Explorer, artık 12.3 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip. Bu ekran, Ford’un yeni Sync 5 bilgi-eğlence sistemini destekliyor. Sync 5, hem Apple CarPlay hem de Android Auto ile uyumlu, hem kablosuz hem de kablolu bağlantı sunuyor. Ayrıca, sesli komutlar, navigasyon, internet erişimi, uygulamalar, oyunlar gibi birçok özelliği de içeriyor. Sync 5, aynı zamanda aracın ayarlarını, klimasını, sürüş modlarını, kamera görüntülerini, dijital gösterge panelini de kontrol edebiliyor. Sync 5, kullanıcı dostu, hızlı ve akıllı bir sistem.





Motor Seçenekleri Neler? Explorer’ın motor seçenekleri, 2025 yılında çok fazla değişmedi. Explorer, halen dört farklı motor seçeneği sunuyor. Bunlar:

2.3 litrelik turboşarjlı dört silindirli motor. Bu motor, 300 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor. Bu motor, hem arkadan çekişli hem de dört tekerlekten çekişli olarak sunuluyor.

3.0 litrelik çift turboşarjlı V6 motor. Bu motor, 365 beygir güç ve 515 Nm tork üretiyor. Bu motor, sadece dört tekerlekten çekişli olarak sunuluyor.

3.3 litrelik hibrit V6 motor. Bu motor, elektrikli motorla birlikte 318 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. Bu motor, hem arkadan çekişli hem de dört tekerlekten çekişli olarak sunuluyor.

3.0 litrelik çift turboşarjlı V6 motor. Bu motor, ST ve Platinum modellerinde 400 beygir güç ve 562 Nm tork üretiyor. Bu motor, sadece dört tekerlekten çekişli olarak sunuluyor.

Explorer’ın motorları, 10 ileri otomatik şanzımanla eşleştiriliyor. Explorer’ın yakıt tüketimi ve performans değerleri ise henüz açıklanmadı.





2025 Ford Explorer Fiyatı Ne Kadar?

Explorer’ın fiyatı, 2025 yılında biraz arttı. Explorer’ın başlangıç fiyatı, 41.000 dolardan 41.925 dolara yükseldi. Explorer’ın en pahalı modeli olan Platinum’ın fiyatı ise 57.000 dolardan 57.725 dolara yükseldi. Explorer’ın diğer modellerinin fiyatları ise şöyle:





XLT: 45.000 dolardan 45.725 dolara

Limited: 49.000 dolardan 49.725 dolara

ST: 53.000 dolardan 53.725 dolara

King Ranch: 54.000 dolardan 54.725 dolara

2025 Ford Explorer nedir?



2025 Ford Explorer, Ford’un en çok satan SUV modeli olan Explorer’ın yeni tasarım ve teknolojiyle güncellenmiş halidir.

2025 Ford Explorer ne zaman çıkacak?

2025 Ford Explorer, 2025 yılının başlarında piyasaya çıkacak. Ancak, şimdiden ön sipariş vermek mümkündür.

2025 Ford Explorer’ın fiyatı ne kadar?

2025 Ford Explorer’ın fiyatı, modeline göre değişiyor. Explorer’ın başlangıç fiyatı 41.925 dolar, en pahalı modeli olan Platinum’ın fiyatı ise 57.725 dolardır.