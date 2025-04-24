TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yapay Zeka İnsana Hizmet Etmelidir

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yapay Zeka ve İnsan Değerleri Üzerine Konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı Açılış Töreni'nde, yapay zekanın insanlığa katkı sunması gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, "Yapay zekanın gelişmesi, insana hizmet ediyorsa ve insanın huzuruna katkı sağlıyorsa, hiç şüphesiz bu insanidir. Dolayısıyla bilim, insan merkezli bir dünyanın kurulabilmesi için yeniden gözden geçirilmelidir," dedi.

Ankara'da Dikkat Çeken Açılış Töreni

Ankara Bilim Üniversitesi'nin ATO Congresium'da düzenlenen fuar açılışında Kurtulmuş, organizasyonda emeği geçenleri ve katılımcı öğrencileri tebrik etti. Ayrıca, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından geçiştirdiği duygularla vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremde Medya Yayınlarına Dikkat

Kurtulmuş, İstanbul’daki depremin yarattığı panik ve tedirginliğin artışını eleştirerek, "Medya kuruluşları, bu tedirginliği artıracak yayınlardan kaçınmalıdır" şeklinde konuştu. Bireylerin deprem güvenliği konusunda farkındalık kazanmasının önemine değinen Kurtulmuş, kamu ve medya kuruluşlarının bu sorumlulukları taşımaları gerektiğini ifade etti.

Yüksek Teknolojinin Önemi

Kurtulmuş, yapay zekanın Türkiye'deki verimlilik artışına olan katkısını vurgulayarak, ülkenin teknoloji alanında gerçekleştirdiği adımlara dikkat çekti. "Cumhuriyet’in ikinci asrı, verimlilik ve teknoloji alanında Türkiye’nin yüzyılı olacaktır," dedi. Bu konuda yapılan çabaların övgüye değer olduğunu belirten Kurtulmuş, gelecekte yapay zekanın güncel konular arasında kalmayacağı görüşünü dile getirdi.

Bilimsel ve Etik Yaklaşım

Yüksek teknolojilerin insanlık için değerli olabileceğini ancak bu süreçte adaletin sağlanmasının önemine değinen Kurtulmuş, "Yapay zeka ve teknolojinin insanlık üzerindeki etkileri, sosyal uyum ve adalet sağlanmadan gerçekleştirilemez," sözleriyle durumu özetledi.

Sonuç Olarak

Kurtulmuş, yapay zekanın insanı ikame etme yerine, insanlığın gelişimini desteklemesi gerektiğini ifade ederek, bu alandaki gelişmelerin çok dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiğini belirtti. "Teknoloji, sadece bir üretim aracı değil; hikmet, irfan ve adaletle beslenmelidir," diyerek sözlerini sonlandırdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.