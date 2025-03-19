TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın Algoritma Değişikliğini Tartışacak

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın algoritma değişikliğini perşembe günü ele alacak, medya kuruluşlarını korumak için tedbirler alacak.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:01
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın Algoritma Değişikliğini Tartışacak

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın algoritma değişikliği ve sonuçlarını görüşmek üzere perşembe günü bir araya gelecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google'ın medya kuruluşlarını ekonomik olarak zor durumda bırakan ve halkın haber alma hakkını sınırlandıran politikalarına karşı net bir duruş sergileyeceklerini açıkladı. Yayman, bu konuda gerekli düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirtti.

Yayman, Google'ın tek taraflı politikalarının medya ekosistemine ciddi zararlar verdiğini ifade ederek, bu konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı. Ayrıca, 2024 yılında gerçekleştirilen şeffaf olmayan algoritma değişikliklerinin yayıncılar üzerinde ciddi baskılar oluşturarak rekabet ortamını bozduğunu dile getirdi.

“Dijital mecraların tarafsız ve adil olması gerektiğini” belirten Yayman, Google'ın aldığı kararların medya kuruluşlarını zor duruma soktuğunu ve bu durumun artık tahammül sınırlarını aştığını ifade etti. Bağımsız ve yerel haber kaynaklarının dijitalde görünmez hale getirildiğini kaydeden Yayman, Google'ın politikalarının doğrudan bir sansür mekanizmasına dönüştüğünü belirtti.

Yayman, bu sorunların yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da büyük bir rahatsızlık yarattığını ve küresel çapta tekelleşmeye karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. “Medya çeşitliliğini ve bağımsız haberciliği tehdit eden politikalara son verilmeli” diyerek, medya kuruluşlarının Google karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Yayman, ayrıca Google'ın algoritma değişiklikleri konusunda şeffaf olması ve yayıncılara adil bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine dikkat çekti. Komisyon, dijital platformların medya çeşitliliğini tehdit eden politikalarına derhal son vermesi gerektiğinin altını çizdi ve gerekli düzenlemelerin yakında hayata geçirileceğini de duyurdu.

Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın algoritma değişikliğini ve sonuçlarını kapsamlı bir şekilde ele alacak.

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