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TEI, Türkiye'nin İlk Eklemeli İmalat Şirketi Nadcap Sertifikası Aldı

TEI, Türkiye'de eklemeli imalat alanında Nadcap akreditasyonunu kazanan ilk firma oldu. Bu başarı, uluslararası standartlardaki yetkinliğini gösteriyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:41
TEI, Türkiye'nin İlk Eklemeli İmalat Şirketi Nadcap Sertifikası Aldı

TEI'nin Başarısı

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), eklemeli imalat teknolojilerindeki yetkinliği ile dikkat çekti. Türkiye'de, uluslararası Nadcap sertifikasını alan ilk firma olarak öne çıktı.

Nadcap Akreditasyonu Nedir?

Nadcap, havacılık, uzay ve savunma sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların kalite standartlarını belgeleyen bir akreditasyon programıdır. TEI'nin bu akreditasyonu, dünya genelindeki üretim kapasitesinin yüksek teknolojiyle birleştiğini gösteriyor.

Özel Proseslerle Kalite Artışı

Açıklamalara göre, TEI, dünya genelinde 4.000'den fazla firma arasında 11 farklı işlem grubunda Nadcap akreditasyonu bulunduruyor. Bu akreditasyon, malzemelerin fiziksel, kimyasal ve metalürjik özelliklerini artıran özel proseslerle, havacılık motorlarında daha dayanıklı parçalar üretilmesini sağlıyor.

TEI'nin Elde Ettiği Başarı

Haziran ayında akreditasyonu alan TEI, 2017'den bu yana sahip olduğu dünya birinciliğini, artık tek başına sürdürüyor. Bu durum, firmanın, uluslararası standartlara uygun üretim yapmadaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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