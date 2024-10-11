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TEKNOFEST 2023'te Deneyap Makeathon Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te deneyi ve yaratıcılığı bir araya getiren öğrencilere ödülleri verildi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 13:07
TEKNOFEST 2023'te Deneyap Makeathon Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

TEKNOFEST 2023'te Ödüller Sahiplerini Buldu

Adana'da 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), heyecan verici bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Deneyap Makeathon Yarışmasında, ortaokul ve lise öğrencileri hem yaratıcı projeleriyle dikkat çekti hem de ödüllendirildi.

Uzay Temalı Yenilikçi Projeler

TEKNOFEST organizatörlerinden yapılan açıklamaya göre, 81 ilde yer alan 130 farklı Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan öğrencilere ait projelerin yer aldığı yarışmanın ana teması "Uzayın Keşfi" olarak belirlendi. Yarışmaya katılan gençler, zorlu zeminlerde hareket edebilen ve uzay analizleri yapabilen araçlar tasarlayarak büyük bir yaratıcılık örneği sergiledi.

İlham Veren Buluşmalar

4 gün süren yarışmada öğrenciler, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı gibi önemli isimlerle fikir alışverişinde bulunma fırsatı buldu.

Dereceye Giren Takımlar

Yarışmada lise kategorisinde Malatya'dan "Angora" takımı birinciliği kazanırken, İstanbul'dan "T-43" ikinci, Rize'den "Fortuna" üçüncü oldu. Ortaokul kategorisinde ise İstanbul'dan "Makeathon", Kayseri'den "Kol uçuşu" ve Bolu'dan "Şakacılar" takımları mansiyon ödülüne layık görüldü.

Dereceye giren öğrencilere toplamda 390 bin lira tutarında ödül verildi. TEKNOFEST, gençlerin teknoloji ve inovasyon alanındaki yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor.

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