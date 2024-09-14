TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nın Açılışı Yapıldı

TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması Açılışında Heyecan Dolu Anlar

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Tuz Gölü'nde gerçekleştirilen etkinlikte Bayraktar, gençlerin Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamındaki hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Gençlerimizin Hayalleri ve Çabaları

Bayraktar, ROKETSAN iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın temelinin 2018'de atıldığını belirtti. Bu yıl yarışmalara başvuran takımların sayısının 900'ün üzerine çıktığını vurgulayan Bayraktar, finale kalan 80 takımın burada şampiyonluk için ter döktüğünü açıkladı.

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