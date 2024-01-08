Teknofest 2024'ün ödülü belli oldu

TEKNOFEST 2024 ödülleri belli oldu! Tüm detaylar haberimizde.

Teknofest 2024'ün ödülü belli oldu
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TEKNOFEST yarışmasının bu seneki ödülü dudak uçuklatıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEKNOFEST 2024 ÖDÜLÜ

TEKNOFEST ile Gelecek Sensin anlayışıyla yarışmalarda performans sergileyecek teknoloji severler 25 milyon TL ödül ve 50 milyon TL üstünde malzeme desteğinden faydalanabilecek. TEKNOFEST'in yeni adresi ise Adana oldu. Türkiye Teknoloji Vakfı Niğde İl Sorumlusu Büşra Nur Yıldırım başvuruların 20 Şubat tarihine kadar yapılabileceğini söyledi ve şu açıklamaları yaptı; 'Her sene bir önceki seneye göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışması olan yarışmada bu sene 46 ana kategori, 117 alt kategoride yarışma düzenlenecek. Başvurular 20 Şubat tarihine kadar yapılabilecek. Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artması hedefiyle bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olabilmek için 2018 senesinden bugüne 2 milyon üstünde başvuru yapıldı. 

teknofest 2024 ödülleri

2024 için yine ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü, mezun seviyesinde binlerce genç yarışmalara başvuru yapabilecek. Son başvuru tarihi 20 Şubat. Yarışmalara katıl, TEKNOFEST 2024'te yerini al!' 2024 yarışmasında roket, model uydu, sağlıkta yapay zeka, biyoteknoloji, sanayide dijital teknolojiler, uçan araba simülasyon, eğitim teknolojileri, robotaksi binek otonom araç, tarım teknolojieri, savaşan İHA, çip tasarım yarışması gibi 46 farklı kategoride yarışma yapılacak. 2023 senesinden farklı olarak kablosuz haberleşme, blokzincir, hava savunma sistemleri, finansal teknolojiler, insansız deniz aracı, akıllı Wi Fi kapsama ve TEKNOFESET Robolig yarışmaları da olacak. TEKNOFEST birçok teknoloji şirketi, kamu ve medya kuruluşlarıyla üniversiteler tarafından destekleniyor. 2024 senesinde TEKNOFEST Adana'da yapılacak. Yarışma için başvurular www.teknofest.org resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. 

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