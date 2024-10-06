TEKNOFEST Adana'da Hava Gösterileriyle Taçlandı

TEKNOFEST Adana'nın Son Günü

Adana'da bu yıl düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) final günü etkinliklerle dopdolu geçti. Festivalin son gününde, katılımcılar 10 farklı hava gösterisine tanıklık etme fırsatı buldular.

Etkinliklerin Detayları

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından organize edilen festival, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleri ile Adana Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Anadolu Ajansı, etkinliğin global iletişim ortağı olarak etkinliğin duyurusunu ve takip edilmesini sağladı.

Gösteriler ve Heyecan Verici Anlar

Festivalde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Jandarma Çelik Kanatlar, F-16 uçakları, Atak helikopterleri ve paramotorların katılımıyla gerçekleştirilen hava gösterileri, etkinliğe damga vurdu. Ayrıca, ziyaretçiler paraşütle atlayışlar ve Bayraktar TB2 eşliğinde helikopterle yapılan havadan tahliye operasyonlarına da büyük ilgi gösterdi.

Katılımcıların Anıları

Etkinlik boyunca Adana semalarında süzülen hava araçları, katılımcılar tarafından cep telefonları ile ölümsüzleştirildi. Bu muhteşem gösterim, festivalin coşkusunu ve heyecanını bir kez daha pekiştirdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde, paraşüt atlayışı gösterisi yapıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde, paraşüt atlayışı gösterisi yapıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde, paraşüt atlayışı gösterisi yapıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde, paraşüt atlayışı gösterisi yapıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde, paraşüt atlayışı gösterisi yapıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde, paraşüt atlayışı gösterisi yapıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde, paraşüt atlayışı gösterisi yapıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde, paraşüt atlayışı gösterisi yapıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde, paraşüt atlayışı gösterisi yapıldı.

Adana'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.

Adana'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.

Adana'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.

Adana'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.

Adana'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.

Adana'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.

Adana'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.

Adana'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.

Adana'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.

Adana'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.

Adana'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.

Adana'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.

Adana'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.

Adana'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festival kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festival kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festival kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festival kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festival kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde KC 135 Asena ve 152. Filo gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festival kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festival kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festival kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festival kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festival kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festival kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festival kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festival kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festival kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festival kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festival kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festival kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festival kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festival kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.