Teknofest'in 2024 yılında dağıtacağı ödül miktarı belli oldu

TEKNOFEST 2024 senesinde o ilde devam edecek. Hangi ilde olacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Teknofest'in 2024 yılında dağıtacağı ödül miktarı belli oldu
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TEKNOFEST 75 milyon ödül ve maddi destekle Adana ilinde olacak. Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

TEKNOFEST 2024 BÜYÜK ÖDÜL YARIŞMASI!

TEKNOFEST'in yeni adresi Adana olacak. 75 milyon TL değerinde ödül ve malzeme desteği sağlanacaktır.teknofest

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) kapsamında havacılık, uzay, teknoloji festivalleri düzenlenmektedir. Dünyanın en büyük teknoloji yarışması için başvurular başlamış bulunmaktadır.

'TEKNOFEST ile Gelecek Sensin' mottosualtında yarışmalarda yüksek performans sergileyecek yarışmacılara 25 milyon TL ödül ve 50 milyon TL malzeme desteği sağlanacaktır.

Her yıl daha fazla kategori ile yarışmalar açılmaktadır. 46 ana kategori, 117 alt kategori üzerinden düzenlenecektir. Başvuru 20 Şubat 2024 tarihine kadar sürecektir.

Teknoloji üretim ve geliştirilmesinde gençlerin üretken olması, ilgisinin yoğunlaştırılması hedeflenmektedir. 2018 senesinden bugüne kadar 2 milyon üstünde başvuru yapılmıştır. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü, mezun seviyelerinde gençler hayallerini gerçekleştirmek için yarışmalara katılabilmektedir. Gençlerin ilgisini çekecek birçok kategori yer almaktadır.

Kablosuz Haberleşme, İnsansız Deniz Aracı gibi bir çok yarışmalar ilk defa düzenlenecektir. Türkiye'nin her köşesinde yer alan festival bu sene Adana'da düzenlenecktir. Başvurular www.teknofest.org internet adresi üzerinden yapılabilir.

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