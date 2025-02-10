TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na Başvurular Sürüyor

Türkiye'nin en prestijli teknoloji etkinliklerinden biri olan TEKNOFEST, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında AFAD yürütücülüğünde düzenlenen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na başvurular devam ediyor. Yarışma, insan hayatını etkileyen her alanda yenilikçi ve teknolojik projelerin geliştirilmesini amaçlıyor.

Başvurular, 20 Şubat'a Kadar Devam Ediyor

Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında eğitim gören ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra mezunlar da başvuruda bulunabiliyor. 20 Şubat'a kadar sürecek başvurular, bireysel ya da ekip olarak yapılabilir. Mezun seviyesindeki firmalar ve girişimciler de projeleriyle yarışmaya katılma fırsatına sahip.

Yarışma Kategorileri ve Ödüller

Yarışmacılar, afet yönetimi ve sağlık teknolojileri olmak üzere iki farklı kategoride yarışacak. Sağlık ve ilk yardım ile afet yönetimi alanlarında karşılaşılan sorunlara yenilikçi çözümler sunan projeler, hayatı kolaylaştıran ve milli kaynaklarla geliştirilen projelerle değerlendirilecek.

Dereceye giren yarışmacılara toplamda 1 milyon lirayı aşan ödüller verileceği bildirildi. Bu yarışma, gençlerin ve girişimcilerin fikirlerini hayata geçirebileceği önemli bir platform olmayı hedefliyor.