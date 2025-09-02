TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması finali Kocaeli'de başladı

"TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması" finali, Bilişim Vadisi ev sahipliğinde Kocaeli'de düzenleniyor. Etkinlik kapsamında "yazılım" ve "donanım" kategorilerinin finalleri farklı kampüslerde gerçekleştiriliyor.

Yazılım ve donanım finalleri

"Yazılım" kategorisinin finali, 10 takım ile Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi kampüsünde yapılırken, "donanım" kategorisinin finali TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde gerçekleştiriliyor.

Sadullah Uzun: Kuantum ekosistemini büyütmeliyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, kamu olarak yarışmacılara gerekli desteği sunduklarını belirtti. Uzun, kuantum teknolojisine ilginin artması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bunu yapmanın yolu şu; kuantum teknolojisinin ülkemizde yaygınlaşması ve ekosistem üzerine sistem kurmamız. Bu varsayımla yola çıktığımız zaman karşımıza TEKNOFEST çıktı. Gençlerin üniversite aşamasında bir meslek alanında derinleşmesini, mentörleri tanımasını, bu işte çalışan şirketlerle bir araya gelmesini ve bağlantı kurmasını sağlayan arayüz."

Uzun, bu yıl yarışmaya "donanım" kategorisi de eklediklerini belirterek, "TÜBİTAK desteğiyle en azından ölçüm teknolojilerinde kuantumun kullanılması ele alındı. Yarın başka açılımların yapılacağının bir göstergesi daha. İkinci yılındayız, gelişmeler bunlar. Gerçekten çok heyecan verici, önümüzdeki yılı da şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dr. Elvan Kuzucu Hıdır: Gençlerin erken yönelimi kıymetli

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, "TEKNOFEST mevsimi"nin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Hıdır, "TEKNOFEST Mavi Vatan" ile ulaşılan yenilikleri anlatarak, etkinliğin su altı ve deniz teknolojileri alanında da öncü bir rol üstlendiğini belirtti.

Hıdır, kuantum teknolojilerinin ticarileşmemiş alanlardan biri olduğuna dikkat çekerek, "Kuantum teknolojileri de bu alanlardan birisi. Sizlerin, geleceğin teknolojilerine henüz üniversite çağlarındayken kafa yormanızı ve yönelmenizi çok kıymetli görüyoruz." dedi.

Paydaşlardan destek: ComPro Group

Kuantum yarışmasının paydaşı ComPro Group'un genel müdürü Murat Cantürk, etkinliğe katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti: "Burada sizleri ağırlamak, T3 Vakfı ve Bilişim Vadisinin destekleriyle hep beraber bu etkinliği yapmak bizim için çok önemli. Türkiye'deki kuantum teknolojileri farkındalığını artırmak için canla başla 3 yıldır çabalıyoruz, çabalamaya da devam edeceğiz."

Ödüller ve etkinlik süresi

Yarışmada genç katılımcıların kuantum algoritmaları, optimizasyon yöntemleri ve donanım uygulamaları üzerine çözümler geliştirerek Türkiye'nin kuantum ekosistemine katkı sunması amaçlanıyor. Her iki kategoride dereceye girenlere toplam 900 bin lira ödül dağıtılacak. Yarışma yarın sona erecek.

