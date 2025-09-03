TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması Finali Kocaeli'de Sona Erdi

Bilim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi kampüsünde düzenlenen TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması finali tamamlandı. Yarışma, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ile Bilişim Vadisi yürütücülüğünde gerçekleştirildi.

Toplam 10 takımın yer aldığı finalde yarışmacılar; kuantum algoritmaları, optimizasyon yöntemleri ve donanım uygulamaları alanlarında yenilikçi çözümler sundu ve değerlendirme sürecinde kıyasıya rekabet etti.

Uluslararası Panelde Türkiye'nin Konumu Masaya Yatırıldı

Yarışmada öne çıkan etkinliklerden biri de uluslararası katılımla düzenlenen Kuantum Teknoloji Paneli oldu. Panele International Business Machines’ten (IBM) Ahmed Al-Qatatsheh ve Lancaster Üniversitesi'nden Dr. Gizem Acar katıldı; panelde kuantum teknolojilerinin geleceği ve Türkiye’nin bu alandaki konumu ele alındı.

Ödüller ve Sonraki Aşamalar

Katılımcıların jüri üyelerine yaptıkları final sunumlarının ardından, dereceye giren takımlara toplam 900 bin lira ödül dağıtılacak. Yarışmada dereceye giren takımların ilanı 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST etkinliğinde yapılacak.

Öte yandan, yarışmanın TÜBİTAK'ta devam eden donanım kategorisi ise yarın sona erecek.

