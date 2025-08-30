TEKNOFEST Mavi Vatan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu — Üçüncü Gün Başladı

TEKNOFEST Mavi Vatan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Üçüncü gün etkinlikleri başladı

TEKNOFEST Mavi Vatan, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olarak TEKNOFEST 2025 kapsamında üçüncü gün etkinliklerine başladı.

Etkinlikler, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla sürüyor ve ziyaretçilere deniz teknolojileri ile yerli savunma çözümlerini yakından takip etme imkânı sunuyor.

Program kapsamında sergiler, gösteriler ve sunumlar yer alırken, özel kutlama ve anma etkinlikleri de gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansını

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediyor. Hem Zafer Bayramı'nı kutlamak hem de etkinlik alanında yer alan gemileri ve Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek isteyen vatandaşlar İstanbul Tersanesi Komutanlığına akın etti.