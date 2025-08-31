TEKNOFEST Mavi Vatan'da Gemicilik Yarışmaları: Halat Çekme Heyecanı
TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen Gemicilik Yarışmalarıta, katılımcılar arasında gerçekleştirilen Halat Çekme Yarışması büyük ilgi gördü.
Yarışmanın Önemi
Yarışma, denizcilik geleneğinin özünü yansıtarak cesaret, takım ruhu ve denizci disiplinini sergilemeyi amaçladı. Sahadaki rekabet ve iş birliği, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.
Gözlem ve Katılım
Etkinlikte farklı ekipler arasındaki mücadele spor ruhunu öne çıkarırken, organizasyon katılımcılara denizcilik kültürünü yakından deneyimleme fırsatı sundu.
Kaynak
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen 'TEKNOFEST Mavi Vatan', İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor. Etkinlikler kapsamında halat çekme yarışması da düzenlendi.