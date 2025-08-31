TEKNOFEST Mavi Vatan'da Gemicilik Yarışmaları: Halat Çekme Heyecanı

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen Gemicilik Yarışmalarıta, katılımcılar arasında gerçekleştirilen Halat Çekme Yarışması büyük ilgi gördü.

Yarışmanın Önemi

Yarışma, denizcilik geleneğinin özünü yansıtarak cesaret, takım ruhu ve denizci disiplinini sergilemeyi amaçladı. Sahadaki rekabet ve iş birliği, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Gözlem ve Katılım

Etkinlikte farklı ekipler arasındaki mücadele spor ruhunu öne çıkarırken, organizasyon katılımcılara denizcilik kültürünü yakından deneyimleme fırsatı sundu.

Kaynak

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen 'TEKNOFEST Mavi Vatan', İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor. Etkinlikler kapsamında halat çekme yarışması da düzenlendi.