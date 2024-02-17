Teknoloji devleri 2024 seçimlerinde deepfake’lerle mücadele konusunda anlaştı!

20 teknoloji şirketinden oluşan bir koalisyon, 40'tan fazla ülkede gerçekleşecek olan kritik 2024 seçimlerinde yapay zekâ ile yapılan sahtekarlıkların önlenmesine yardımcı olmak için dün bir anlaşma imzaladı. OpenAI, Google, Meta, Amazon, Adobe ve X, seçmenleri etkileyebilecek yapay zekâ tarafından üretilen içeriği önlemek ve bununla mücadele etmek için anlaşmaya katılan işletmeler arasında yer alıyor. Ancak anlaşmanın muğlak dili ve bağlayıcı bir yaptırımının olmaması, yeterince ileri gidip gitmediğinin sorgulanmasına neden oluyor.

"2024 Seçimlerinde Yapay Zekânın Aldatıcı Kullanımıyla Mücadele için Teknoloji Anlaşması"nı imzalayan şirketlerin listesi, yapay zekâ modelleri geliştiren ve dağıtan şirketlerin yanı sıra derin sahtekarlıkların ortaya çıkma olasılığının en yüksek olduğu sosyal platformları da içeriyor. İmzacılar, arasında Adobe, Amazon, Anthropic, Arm, ElevenLabs, Google, IBM, Inflection AI, LinkedIn, McAfee, Meta, Microsoft, Nota, OpenAI, Snap Inc, Stability AI, TikTok, Trend Micro, Truepic ve X bulunuyor.





8 MADDE ÜZERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Grup, anlaşmayı "seçmenleri kandırmaya yönelik yapay zekâ tarafından üretilen zararlı içeriğe karşı teknolojinin kullanılmasına yönelik bir dizi taahhüt" olarak tanımlıyor. Anlaşmayı imzalayanlar şu 8 taahhüdü kabul etti:

Aldatıcı yapay zekâ seçim içeriğiyle ilgili riskleri azaltmak için, uygun olduğunda açık kaynaklı araçlar da dahil olmak üzere teknoloji geliştirmek ve uygulamak,

Aldatıcı yapay zekâ seçim içeriği ile ilgili sunabilecekleri riskleri anlamak için bu anlaşma kapsamındaki modellerin değerlendirilmesi,

Bu içeriğin kendi platformlarında dağıtımını tespit etmeye çalışmak,

Platformlarında tespit edilen bu içeriği uygun şekilde ele alma arayışı,

Aldatıcı yapay zekâ seçim içeriklerine karşı sektörler arası dayanıklılığın teşvik edilmesi,

Şirketin bu konuyu nasıl ele aldığına ilişkin kamuoyuna şeffaflık sağlanması,

Çeşitli küresel sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve sivil toplum örgütleri ile çalışmaya devam etmek,

Kamu bilinci, medya okuryazarlığı ve tüm toplumun dayanıklılığını artırmaya yönelik çabaların desteklenmesi,

Anlaşma, yapay zekâ tarafından üretilen ses, video ve görüntüler için geçerli olacak. Ayrıca, siyasi adayların, seçim görevlilerinin ve demokratik bir seçimdeki diğer kilit paydaşların görünüşlerini, seslerini veya eylemlerini aldatıcı bir şekilde taklit eden veya değiştiren ya da seçmenlere ne zaman, nerede ve nasıl oy kullanabilecekleri konusunda yanlış bilgi veren içeriklere yönelik olarak imzalandı.

Şirketler, deepfake'in çevrim içi dağıtımını tespit etmek ve ele almak için araçlar oluşturmak ve paylaşmak üzere birlikte çalışacaklarını söylüyor. Buna ek olarak, eğitim kampanyaları yürütmeyi ve kullanıcılara şeffaflık sağlamayı planlıyor.