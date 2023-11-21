Telefon hafızasını boşaltmak için fotoğraflarınızdan vazgeçmeyin! Basit yöntemle hem depolama alanı açılacak hem de anılarınız size kalacak

Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın her alanında bizimle. Ancak bu cihazların en büyük sorunlarından biri, hızla dolan hafızaları. Çekilen fotoğraf ve videolar, indirilen uygulamalar telefonların hafızasını kaplamaya başlıyor. Peki telefon hafızası dolduğunda ne yapmak gerekiyor?

Eskiden telefon hafızası dolduğunda yapılabilecek tek çözüm, galerideki eski fotoğraf ve videoları silmekti. Ancak artık fotoğraflarımızı saklayabileceğimiz çeşitli çözümler mevcut. Bunlardan ilki bulut depolamadır. Google Fotoğraflar, Dropbox, OneDrive gibi ücretsiz hizmetler sayesinde fotoğraflarımızı buluta yükleyebiliyoruz. Böylece telefon hafızası boşalırken fotoğraflarımız güvende kalıyor.





Diğer bir çözüm ise harici hafıza kartlarıdır. SD kartlar sayesinde telefonun iç hafızasına ek alan ekleyebiliyoruz. Böylece hem daha fazla fotoğraf ve video saklayabiliyor, hem de eski fotoğraflarımızı saklamış oluyoruz.

Son olarak fotoğraf sıkıştırma yöntemlerinden bahsetmek gerekir. Çevrimiçi araçlar ya da uygulamalar sayesinde fotoğraflarımızın boyutunu küçülterek, hafızada daha az yer kaplamalarını sağlayabiliyoruz. Böylece hem fotoğraflarımızı saklıyor, hem de telefon hafızasına yeni alan açıyoruz.

Bu yöntemler sayesinde artık telefon hafızası dolduğunda fotoğraflarımızı silmek zorunda kalmayacağız. Hafıza sorunu çözüldü!