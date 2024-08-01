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Telefonda oyun oynayanlar eyvah! Yüz binlerce lira ceza ödeyebilirsiniz

Akıllı telefon kullanarak kumar oynamak son zamanlarda popüler hale geldi. Ancak bunun korkunç sonuçları olacak gibi görünmeye başladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 02:24
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 02:24
Telefonda oyun oynayanlar eyvah! Yüz binlerce lira ceza ödeyebilirsiniz

Bilindiği gibi ülkemizde oyun oynamak veya oynanmasına izin vermek yasaktır. Ancak son yıllarda teknolojinin ve mobil cihazların gelişmesi hayatımızda odak nokta haline geldiğinden bu yasakları kırmak da kolaylaştı.

Artık basit bir uygulamayı indirip oynamanız yeterli. Tarayıcınız üzerinden de oynayabilirsiniz. Ayrıca kripto para birimleri ve Papara gibi hizmetler para göndermeyi kolaylaştırdı. Bu nedenle yasadışı kumarın bı kadar yaygınlaşması zor olmadı.

Akıllı telefonlardan oyun oynayanlara kötü haber: Ceza kapıda!

Telefonda oyun oynayanlar eyvah

Ancak son dönemde yasadışı kumarın sona erdirilmesi için önemli adımlar atıldı. Türkiye merkezli pek çok yasa dışı kumar çetesi çöktü ve abone bilgileri devlete devredildi. Bir sonraki adım, bu abonelere yasa dışı kumar nedeniyle ceza uygulamaktır. Üstelik bu çok hafif bir ceza da değil. Oyunu 1 TL karşılığında sadece bir kez oynasanız bile muhtemelen 30.000 TL ceza ödeyeceksiniz.

Ayrıca çok para kazanırsanız alacağınız ceza daha da fazla sıfır içerebilir.

Bu nedenle akıllı telefonunuzda oyun oynamak pek mantıklı bir eylem değildir. Çünkü 3 ila 5 lira kazanabileceğinizi düşünürken, büyük miktarda borçla karşı karşıya kalabilirsiniz.

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Telefonda oyun oynayanlar eyvah! Yüz binlerce lira ceza ödeyebilirsiniz

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