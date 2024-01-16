Telefonları şarja takmayı unutun! Bu teknolojide son nokta: Nasıl yapıldığını öğrenince çıldıracaksınız!

Cep telefonları ve taşınabilir cihazlar da dahil olmak üzere modern insanın en büyük sorunlarından biri şarj sorunudur. Bilim insanları bu ihtiyacı karşılamak için pratik çözümler aramaya devam ediyor. Detaylar haberimizde...







BİLİM İNSANLARINDAN SIRADIŞI YÖNTEM! TELEFONLAR KENDİ DERİMİZDEN ŞARJ OLABİLİR

Bilim insanları, vücudun kendisinden enerji toplamak için deri altına yerleştirilebilecek bir kablosuz şarj cihazı geliştirdiklerini açıkladı.

Bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte mobil cihazların enerji ihtiyacını karşılamanın şaşırtıcı yolları ortaya çıkıyor. İnsan derisinden şarj oluyor.

Çin'in Lanzhou Üniversitesi'ndeki bilim insanları, derinin altına yerleştirilebilen bir "kablosuz şarj çipi" geliştirdi.

YENİ DERİ ÇİPİ GELİŞTİRİLDİ

Başarılı olursa, çipe sahip kişilerin artık büyük pilleri ve kabloları yanlarında taşımasına gerek kalmayacak.

Bu yeni teknoloji şu ana kadar yalnızca kemirgenler üzerinde test edildi ancak sonuçlar insanların kullanımı açısından çığır açıcı olabilir.

ENERJİYİ VÜCUTTAN SAĞLIYOR

Geliştirilen prototip, kablosuz olarak vücuttan enerji aktarma ve pili şarj etmek için gövdeyi kullanma yeteneğine sahip.

Esnek, yumuşak uç ayrıca cerrahi prosedürler sırasında vücut dokusunun şekline uyum sağlama özelliğine sahiptir ve biyolojik olarak parçalanabilir.

Çoğu biyoelektronik cihaz, sınırlı kapasiteye sahip dahili pillerle çalıştırılır. Bu cihazlar genellikle harici güç kaynaklarına dayanır ve özellikle parçaların değiştirilmesi için ameliyat gerekiyorsa hastalar için enfeksiyon riski oluşturabilir.

AMELİYAT GEREKMİYOR

Yeni geliştirilen biyolojik olarak parçalanabilen şarj cihazı, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan vücutta çözünerek ameliyat ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Prototip farelerde 10 güne kadar kullanıldı ve iki ay içinde vücutta tamamen çözüldü. Pilin etrafındaki koruyucu polimer ve balmumu katmanlarının kalınlaşması durumunda bu süre daha da uzayabilir.

Bu implant, pilden daha az enerji depolar ancak aynı anda daha fazla miktarda enerji açığa çıkarabilir.

İNSANLARDA KULLANIMI İÇİN BİRAZ DAHA SÜRE GEREKİYOR

Ancak bu kablosuz şarj cihazının insanlar üzerinde test edilebilmesi için daha kat edilmesi gereken uzun bir yol var.

Araştırma ekibinin cihazı açıp kapatmanın yanı sıra birçok teknik zorluğun da üstesinden gelmesi gerekiyor.