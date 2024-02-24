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Telefonunda WhatsApp yüklü olanlar dikkat! Bu yeni özellik ağzınızı açık bırakacak

WhatsApp yeni özelliğini keşfedenler çok şaşırıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 20:33
Telefonunda WhatsApp yüklü olanlar dikkat! Bu yeni özellik ağzınızı açık bırakacak

Bu özelliği birçok kullanıcı bilmiyor! WhatsApp'ın o özelliği! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

WHATSAPP BİLİNMEYEN ÖZELLİĞİ

Milyonlarca insan mesajlaşma uygulaması olarak WhatsApp platformunu tercih ediyor ve güncellemeleri yakından takip ediyor. WhatsApp uygulamasında artık 4 farklı metin biçimiyle yazı tipinizi değiştirebilirsiniz! Yazı tipinizi değiştirerek değişik mesajlar gönderebilir ve birçok özelliği kullanabilirsiniz. 

whatsapp yazı tipi özelliği

Eğer bir liste yapacaksanız yazının başına - işaretini koyup boşluk bırakarak listeleme yapabilirsiniz. Eğer numaralı bir liste yapmak istiyorsanız 1. yazıp boşluk bırakarak numaralı bir liste oluşturabilirsiniz. Eğer alıntı metinlerini vurgulamak istiyorsanız vurgulanacak olan metnin önüne > sembolünü ekleyip boşluk bırakarak alıntı yazıyı belirtebilirsiniz. Eğer metindeki bilgileri vurgulamak istiyorsanız vurgulayacağınız metni '' işaretlerinin arasında yazmanız gerekiyor. 

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