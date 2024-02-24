Telefonunda WhatsApp yüklü olanlar dikkat! Bu yeni özellik ağzınızı açık bırakacak

Bu özelliği birçok kullanıcı bilmiyor! WhatsApp'ın o özelliği! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

WHATSAPP BİLİNMEYEN ÖZELLİĞİ

Milyonlarca insan mesajlaşma uygulaması olarak WhatsApp platformunu tercih ediyor ve güncellemeleri yakından takip ediyor. WhatsApp uygulamasında artık 4 farklı metin biçimiyle yazı tipinizi değiştirebilirsiniz! Yazı tipinizi değiştirerek değişik mesajlar gönderebilir ve birçok özelliği kullanabilirsiniz.





Eğer bir liste yapacaksanız yazının başına - işaretini koyup boşluk bırakarak listeleme yapabilirsiniz. Eğer numaralı bir liste yapmak istiyorsanız 1. yazıp boşluk bırakarak numaralı bir liste oluşturabilirsiniz. Eğer alıntı metinlerini vurgulamak istiyorsanız vurgulanacak olan metnin önüne > sembolünü ekleyip boşluk bırakarak alıntı yazıyı belirtebilirsiniz. Eğer metindeki bilgileri vurgulamak istiyorsanız vurgulayacağınız metni '' işaretlerinin arasında yazmanız gerekiyor.