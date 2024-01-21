Telefonunuza böyle bir mesaj gelirse hemen silin!

Türkiye'de dün akşam meydana gelen ve son zamanların en büyük siber saldırılarından biri olarak nitelendirilen olay, vatandaşları telaşa sürükledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aitmiş gibi gösterilen bir numaradan yüz binlerce kişiye gönderilen SMS'lerle başlayan dolandırıcılık girişimi, binlerce kişinin e-Devlet bilgilerini çalma amacı taşıdığı ortaya çıktı. Dün akşam itibariyle İBB ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan uyarılarla konu kamuoyuna duyuruldu.

Teknoloji gazetecisi Hakkı Alkan, olayın "son zamanların en büyük siber saldırılarından biri" olduğunu belirtirken, binlerce kişinin bilgilerinin çalındığını ifade etti. Alkan, konunun "basit bir hadise" olmadığını vurgulayarak, "Yüz binlerce kişiye böyle kolay SMS gönderilememeli. Haberleşme sistemlerimizin yerlilik oranı artırılmalı" çağrısında bulundu.





Dolandırıcıların kullandığı SMS'te yer alan linkin tıklanmaması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu tür olaylarda vatandaşların dikkatli olmaları ve resmi kurumların uyarılarına kulak vermeleri gerektiğini belirtiyor. Söz konusu SMS'te "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz." ifadesi yer alıyordu ve bu bilgilerin dolandırıcılar tarafından ele geçirildiği belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vatandaşları konuyla ilgili hiçbir işlem yapmamaları konusunda uyardı. SMS'teki linkin aracılığıyla e-devlet bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığına dikkat çekilirken, resmi kurumların bildirimlerine itibar edilmesi gerektiği vurgulandı. Bu olay, siber güvenlik konusundaki önlemlerin ve yerli haberleşme sistemlerinin artırılma ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdi.











