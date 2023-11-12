Telefonunuzdaki uygulamalar artık daha güvenli olacak! Google Play'den flaş adım

Android kullananları sevindirecek haber geldi! Google Play uygulamaları artık çok daha güvenilir! Detaylar haberimizde.

Telefonunuzdaki uygulamalar artık daha güvenli olacak! Google Play'den flaş adım
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Google Play, uygulama geliştiricilerine yeni sorumluluklar getiren bir dizi ölçütleri duyurdu. Ayrıntılar için haberimizi okumaya devam edin!

GOOGLE PLAY ARTIK DAHA GÜVENİLİR OLACAK

Google Play, Android platformundaki uygulamaların kalitesini ve güvenilirliğini artırmak için yeni ölçütlerini açıkladı. Bu ölçütlere göre geliştiricilerin uygulamalarını resmî olarak yayınlanmadan önce daha geniş biçimde test yapılacak. Geliştiricilerin artık uygulamalarını en az iki hafta boyunca en az yirmi katılımcıyla test etmeleri gerekiyor. Bu yeni uygulama test standartlarının amacı, uygulamaları kullanıcılara daha güvenilir ve hata olmadan sunmaktır. Bu, geliştiricilerin uygulamalarını daha geniş bir kullanıcı yelpazesiyle test etmesine ve olası hataları ve güvenlik açıklarını belirlemesine olanak tanır.

Google Play Artık Daha Güvenilir Olacak

Bu, kullanıcıların uygulamalarınızdan beklediği performansı ve güvenliği artırarak Android platformunda daha iyi bir deneyime katkıda bulunur. Google Play'in bu eyleminin amacı, özellikle virüslere ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlamak üzere daha etkili bir kontrol sağlamaktır. Kapsamlı bir test süreci, kullanıcıların mobil cihazlarını güvenli bir ortamda çalıştırmasına olanak tanır ve geliştiricilere, uygulamalarının güvenilirliğini artırma ve olası riskleri en aza indirme fırsatı verir.

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