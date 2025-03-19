Telegram, Aylık Aktif Kullanıcı Sayısını 1 Milyara Çıkardı

Telegram Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı 1 Milyara Ulaştı

Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, uygulamanın aylık aktif kullanıcı sayısının 1 milyarı geçtiğini duyurdu. Durov, bu önemli başarıyı uygulamanın kullanıcı istatistikleri ile destekleyerek açıkladı.

Günlük Kullanım Süresi ve Finansal Başarı

Durov, kullanıcıların Telegram'da günde ortalama 41 dakika geçirdiğini belirtirken, uygulamanın geçen yıl 547 milyon dolar kar elde ettiğini de ekledi. Bu veriler, Telegram’ın popülaritesinin ve finansal başarısının göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Global Sıralamada İkinci Önemi

Durov, “Aylık aktif kullanıcı sayımız 1 milyarı geçtiği için mutluyuz. Çin merkezli WeChat hariç, dünyanın en popüler ikinci mesajlaşma uygulaması olduk.” diyerek Telegram'ın global konumuna vurgu yaptı. Bunun yanı sıra, uygulamanın kullanıcı sayısı bakımından önünde WhatsApp bulunduğunu belirtti.

Rakiplerine Yönelik Eleştiriler

Durov, WhatsApp'ı “Telegram'ın ucuz, sulandırılmış bir taklidi” olarak nitelendirerek, bu platformun kendilerini yavaşlatmak için yıllardır lobicilik ve halkla ilişkiler için milyarlarca dolar harcadığını ifade etti. Ancak, bu girişimlerin başarısız olduğunu vurguladı.

Durov, “Telegram büyüdü, karlı hale geldi ve rakibimizin aksine bağımsızlığını korudu.” açıklamalarında bulundu.