Telegram, Aylık Aktif Kullanıcı Sayısını 1 Milyara Çıkardı

Telegram, aylık aktif kullanıcı sayısının 1 milyarı geçtiğini duyurdu, CEO Pavel Durov önemli verileri paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 19:01
Telegram, Aylık Aktif Kullanıcı Sayısını 1 Milyara Çıkardı

Telegram Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı 1 Milyara Ulaştı

Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, uygulamanın aylık aktif kullanıcı sayısının 1 milyarı geçtiğini duyurdu. Durov, bu önemli başarıyı uygulamanın kullanıcı istatistikleri ile destekleyerek açıkladı.

Günlük Kullanım Süresi ve Finansal Başarı

Durov, kullanıcıların Telegram'da günde ortalama 41 dakika geçirdiğini belirtirken, uygulamanın geçen yıl 547 milyon dolar kar elde ettiğini de ekledi. Bu veriler, Telegram’ın popülaritesinin ve finansal başarısının göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Global Sıralamada İkinci Önemi

Durov, “Aylık aktif kullanıcı sayımız 1 milyarı geçtiği için mutluyuz. Çin merkezli WeChat hariç, dünyanın en popüler ikinci mesajlaşma uygulaması olduk.” diyerek Telegram'ın global konumuna vurgu yaptı. Bunun yanı sıra, uygulamanın kullanıcı sayısı bakımından önünde WhatsApp bulunduğunu belirtti.

Rakiplerine Yönelik Eleştiriler

Durov, WhatsApp'ı “Telegram'ın ucuz, sulandırılmış bir taklidi” olarak nitelendirerek, bu platformun kendilerini yavaşlatmak için yıllardır lobicilik ve halkla ilişkiler için milyarlarca dolar harcadığını ifade etti. Ancak, bu girişimlerin başarısız olduğunu vurguladı.

Durov, “Telegram büyüdü, karlı hale geldi ve rakibimizin aksine bağımsızlığını korudu.” açıklamalarında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Telegram, Aylık Aktif Kullanıcı Sayısını 1 Milyara Çıkardı
2
HAVELSAN'dan 'Dijital Asker' CENGAVER Müjdesi
3
SSB Başkanı Görgün, GÖKSUR IIR Füzesinin Başarısını Duyurdu
4
IDEX 2025'te TUSAŞ ve Calidus Aerospace Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı
5
Rusya'dan Google'a 3,8 Milyon Ruble Ceza
6
Yapay Zeka Hile Yapabiliyor: Etik Değerler Tehlikede
7
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın Algoritma Değişikliğini Tartışacak

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL