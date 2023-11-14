Tesla'dan şaşırtan yasak kararı: Alana 1 yıl satış yok

Tesla araç alacaklar bu maddeye dikkat etsin! 1 sene satış yapamayacaksınız! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TESLA ARAÇLARLA İLGİLİ YENİ KARAR

Tesla araç modeliyle ilgili yeni bir karar verildi. Yeni maddeye göre araç teslim edildikten sonraki ilk bir sene içinde araç satışı yapılamayacak ve satışa teşebbüs edilemeyecek. Tesla araçlarda mülkiyet devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir istenebileceği, 50 bin dolar tutarında ya da satış ya da devir için alınmış değerden hangisi yüksekse markanın tazminat talep edebileceği, Tesla modelin gelecek zamanda bu kişilere araç satmayı reddedebileceği kuralları da dikkat çekti.





Eğer müşterinin Cybertruck satma için geçerli bir sebebi varsa Tesla aracı doğrudan kendi almayı kabul ediyor. Şirket orijinal fiyatından 0.25 dolar mil sürüş, makul aşınma, yıpranma payı kapsamında geri alma seçeneği sunuyor. Eğer marka aracı doğrudan kendi almak istemiyorsa şirket müşterinin aracı başka birine satmasına izin vermeyi kabul ediyor. Elektrikli aracın kullandığı yazılımların çoğu abonelik modeliyle göz önüne alınarak satışları karmaşık hale gelebiliyor. Aylık 199 dolar maliyeti olan özellikle birlikte araç yeni sahibe devredilmiyor. 2019 senesinde duyurusu yapılan Cybertruck markanın yeni ürünü ve elektrikli kamyonetle piyasaya yeni bir soluk getirmesi de bekleniyor.