Tesla'dan şaşırtan yasak kararı: Alana 1 yıl satış yok

Tesla araçla ilgili şok eden karar! 1 sene satışı yapılamayacak! Tüm detaylar haberimizde.

Tesla'dan şaşırtan yasak kararı: Alana 1 yıl satış yok
Yayın Tarihi:

Tesla araç alacaklar bu maddeye dikkat etsin! 1 sene satış yapamayacaksınız! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TESLA ARAÇLARLA İLGİLİ YENİ KARAR

Tesla araç modeliyle ilgili yeni bir karar verildi. Yeni maddeye göre araç teslim edildikten sonraki ilk bir sene içinde araç satışı yapılamayacak ve satışa teşebbüs edilemeyecek. Tesla araçlarda mülkiyet devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir istenebileceği, 50 bin dolar tutarında ya da satış ya da devir için alınmış değerden hangisi yüksekse markanın tazminat talep edebileceği, Tesla modelin gelecek zamanda bu kişilere araç satmayı reddedebileceği kuralları da dikkat çekti. 

tesla araç bir sene başkasına satılamıyor

Eğer müşterinin Cybertruck satma için geçerli bir sebebi varsa Tesla aracı doğrudan kendi almayı kabul ediyor. Şirket orijinal fiyatından 0.25 dolar mil sürüş, makul aşınma, yıpranma payı kapsamında geri alma seçeneği sunuyor. Eğer marka aracı doğrudan kendi almak istemiyorsa şirket müşterinin aracı başka birine satmasına izin vermeyi kabul ediyor. Elektrikli aracın kullandığı yazılımların çoğu abonelik modeliyle göz önüne alınarak satışları karmaşık hale gelebiliyor. Aylık 199 dolar maliyeti olan özellikle birlikte araç yeni sahibe devredilmiyor. 2019 senesinde duyurusu yapılan Cybertruck markanın yeni ürünü ve elektrikli kamyonetle piyasaya yeni bir soluk getirmesi de bekleniyor. 

Öne Çıkanlar
Dünyaca ünlü banka Türkiye'de 23 şubesini kapatıyor. Dünyaca ünlü banka Türkiye'de 23 şubesini kapatıyor.
Evinin tapusu olanlara 5 yıllık parası iade edilecek! Başvurmayanın hakkı yanıyor Evinin tapusu olanlara 5 yıllık parası iade edilecek! Başvurmayanın hakkı yanıyor
Ağızda bu belirtileri gösteriyor! Ağız kanseri erken teşhis edilirse hayat kurtarıyor Ağızda bu belirtileri gösteriyor! Ağız kanseri erken teşhis edilirse hayat kurtarıyor
Çok Okunanlar
PlayStation oyunlarında zirve yer değiştirdi: Artık en çok indirilen o! PlayStation oyunlarında zirve yer değiştirdi: Artık en çok indirilen o! Super Mario yeniden hayatımıza giriyor: Filmi o platformda yayınlanacak Super Mario yeniden hayatımıza giriyor: Filmi o platformda yayınlanacak Apple'dan yeni güncelleme: iOS 17.2 ve iPadOS Beta 2 geliyor Apple'dan yeni güncelleme: iOS 17.2 ve iPadOS Beta 2 geliyor Bu telefon sudan ucuz! Bütçe dostu Infinix Smart 8 modeli tanıtıldı Bu telefon sudan ucuz! Bütçe dostu Infinix Smart 8 modeli tanıtıldı Bilimde devrim: Yapay DNA modeli tasarlanacak Bilimde devrim: Yapay DNA modeli tasarlanacak