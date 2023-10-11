Threads, Twitter'ın en sevilen özelliğini kopyalama hazırlığında

Sosyal medya dünyasında ilginç bir gelişme yaşandı. Meta şirketine bağlı bir çalışanın yanlışlıkla paylaştığı ekran görüntüsünde, Meta'nın sosyal medya uygulaması Threads'in yeni bir özelliği gözler önüne serildi. Bu durum, eski adıyla bilinen Twitter'ın, Meta'nın en etkileyici özelliklerinden birine benzeyen bu yeni özelliği Threads'e entegre edeceği iddialarını beraberinde getirdi. Bu gelişme, Meta'nın sosyal medya stratejisinde önemli bir değişikliğe işaret edebilir ve Threads'in sosyal medya platformlarında nasıl bir yer edineceği merak konusu. Özellikle de benzeri özelliklerin Twitter kullanıcıları tarafından nasıl karşılanacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Bu gizemli gelişmeler, teknoloji dünyasında heyecanla beklenmekte.





Sosyal medya devi Meta'nın yeni platformu Threads, büyük bir güncellemeyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Sızan bilgilere göre, bu güncelleme ile Threads, Twitter'ın popüler özelliklerinden biri olan "Trending Topics"e benzer bir özellik ekleyecek.

Geliştirici William Max, bu yeni özelliği keşfetti ve paylaştığı bilgilere göre Threads kullanıcıları, yakında konuşulan konuları gösteren bir Trending Topics bölümüne sahip olacaklar. Bu, Threads'in içeriğin popülerliğini ve güncelliğini belirlemek için hangi konuların ön planda olduğunu kullanıcılara sunarak daha etkileşimli bir deneyim sunmasını sağlayabilir. Özellikle Twitter kullanıcıları için aşina bir konsept olan bu, Threads'i daha cazip hale getirebilir.

Bu güncelleme, Meta'nın Threads'i sosyal medya arenasındaki diğer büyük platformlarla rekabet etmek adına sürekli olarak geliştirmeye çalıştığını gösteriyor. Özellikle "Trending Topics" gibi popüler ve kullanışlı bir özelliğin Threads'e entegre edilmesi, platformun kullanıcılarını daha etkili ve ilgi çekici içeriklere yönlendirmesi açısından önemli bir adım olabilir. Kullanıcılar şimdi, Threads'in bu güncellemeyi nasıl karşılayacağını ve bu özelliği nasıl benimseyeceğini merakla bekliyor.



Meta'nın yeni sosyal medya uygulaması Threads, ilginç bir güncelleme haberiyle gündeme geldi. Kullanıcılar arasında merak uyandıran bu güncelleme, popüler sosyal medya platformu Twitter'ın özelliği olan "Trending Topics"e benzer bir özelliğin Threads'e ekleneceği iddialarıyla ilgili.

Bir Meta çalışanının yanlışlıkla paylaştığı bir ekran görüntüsü, Threads'in yakında bu özelliği kullanıcılarına sunabileceğini gösteriyor. Ekran görüntüsünde, trend konularının arama çubuğunun altında sayısal bir sıraya koyulduğu ve aynı zamanda her bir konudaki gönderi sayısının da göründüğü belirtiliyor.

Bu yanlış paylaşımın ardından Meta'da çalışan birçok mühendis ve çalışanın bu özelliği takip ettiği, fakat hangi çalışanın bu ekran görüntüsünü paylaştığı konusunda net bilgi olmadığı belirtiliyor.

Kullanıcılar arasında uzun süredir talep edilen bu "Trending Topics" özelliğinin Threads'e eklenmesi, platformun daha etkileşimli ve ilgi çekici hale gelmesini sağlayabilir. Özellikle Twitter kullanıcıları için alışılageldik bir özellik olan bu güncellemenin, Threads kullanıcılarını nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Meta şu an için bu özelliğin geleceği hakkında resmi bir açıklama yapmamış olsa da, bu iddiaların doğru çıkması halinde Threads'in kullanıcıları, bekledikleri özelliğe kavuşmuş olacaklar.